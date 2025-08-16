Кіномережа «Синема парк» судиться з Sony Pictures через вихід студії з Росії

Об’єднана кіномережа «Синема парк» і «Формула кіно» подала позови проти колишнього російського представництва голлівудської студії Sony Pictures на загальну суму майже 578 мільйонів рублів (7,22 мільйона доларів). Кіномережа пояснює свої вимоги втраченими доходами через вихід американської кінокомпанії з російського ринку. Про це повідомляє РБК.

Позови подали дві основні структури кіномережі проти товариства з обмеженою відповідальністю «Контент Клуб», яке до 2022 року працювало як «Соні пікчерс продакшнс енд релізинг», випливає з картотеки арбітражу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Райзінг стар медіа» висунуло вимоги на 104 мільйони рублів (1,30 мільйона доларів), тоді як ТОВ «Синема парк» вимагає компенсації 473,8 мільйона рублів (5,92 мільйона доларів).

Представник позивачів у суді пояснив суму вимог розрахунками втрачених прибутків кіномережі. За його словами, з 2022 по 2025 рік Sony Pictures випустила у світовий прокат 15 кінофільмів, які не показували в Росії. Кіномережа розрахувала розмір втрачених доходів на основі аналізу світових прокатних показників та кількості своїх кінозалів у Росії.

Позивач також просив призначити судову експертизу для встановлення можливості показу фільмів Sony Pictures в російських кінотеатрах з 2022 по 2025 рік та оцінки потенційних доходів від їхнього прокату.

Серед найвідоміших фільмів студії, які вийшли у світовий прокат за останні три роки, – кінокомікс «Мадам Павутина» з акторкою Дакотою Джонсон, який зібрав 100 мільйонів доларів у світовому прокаті, стрічка «Крейвен-Мисливець», що зібрала 62 мільйони доларів, а також анімаційний блокбастер «Людина-павук: Крізь Всесвіт», який заробив 690 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Представник відповідача заявив, що не погоджується з позовними вимогами. Суд призначив розгляд справи на вересень поточного року.

З початку 2025 року колишнє російське представництво Sony Pictures активно почало судові процеси проти основних російських кіномереж. «Контент Клуб» подав кілька десятків позовів на загальну суму понад один мільярд рублів (12,48 мільйона доларів) проти провідних кіномереж. Найбільший позов на суму 436,4 мільйона рублів (5,45 мільйона доларів) компанія подала проти структури «Синема парк». Додатково компанія вимагала 71,6 мільйона рублів (894 тисячі доларів) з кіномережі «Каро» та 176 мільйонів рублів (2,20 мільйона доларів) з мережі «Кіномакс». Претензії стосувалися боргів за покази фільмів американської кіностудії ще до виходу компанії з Росії.

Проте щодо більшості позовів «Контент Клубу» суд припинив провадження через те, що позивач відмовився від своїх вимог. Два джерела РБК у кіномережах повідомили про досягнення досудових угод з «Контент Клубом» на взаємовигідних умовах. Серед великих кіномереж активні судові розгляди тривають лише з об’єднаною мережею «Синема парк» і «Формула кіно».