Запуск телеканалу «Інтер Україна» відкладено до завершення воєнного стану

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) дала медіагрупі «Інтер» дозвіл перенести початок мовлення каналу «Інтер Україна» в мережі ефірного цифрового телебачення. Новий термін — до завершення воєнного стану та ще три місяці після цього. Про це повідомив «Детектор медіа», посилаючись на офіційну відповідь регулятора.

У червні 2025 року ПрАТ «Телеканал “Інтер”» подало до Нацради відповідне звернення. Про це повідомив перший заступник голови Нацради Валентин Коваль у відповіді на запит видання.

Минулого літа медіагрупа здобула нову цифрову ліцензію у мультиплексі MX-7 для каналу «Інтер Україна». На засіданні Нацради канал представили член наглядової ради Сергій Созановський та голова правління «Інтера» Олександр Пилипець. Вони представили його як канал із новинами, аналітичними програмами, документальними фільмами, серіалами й кіно.

Созановський тоді заявив, що медіагрупа планує повернутися у «велику гру» восени 2025 року. У запуск «Інтер Україна» навіть планували інвестувати до 7 мільйонів доларів. Проте фінансове становище «Інтера» погіршилося протягом року.

Можливе перенесення початку мовлення «Детектор медіа» передбачав ще на початку літа — через складне фінансове становище медіагрупи «Інтер». Зокрема відомо, що канали групи затримують платежі за трансляцію компанії «Зеонбуд». Крім того, 10 липня частині працівників телеканалу «Інтер» повідомили про зменшення заробітної плати, а деяким — про звільнення.

Скорочення торкнулося всіх підрозділів каналу: журналістів, операторів та режисерів монтажу. Воно є частковим — у кожному підрозділі звільняють дві особи, повідомляє одне з джерел «Детектора медіа».