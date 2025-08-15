Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) оприлюднило подробиці планів щодо запуску пілотного проєкту мережі п’ятого покоління (5G) у Бородянці, куди приїжджає значна кількість іноземців. Технологію тестуватимуть на частотах діапазону 3400-3800 МГц. Про це повідомляє dev.ua з посиланням на відповідь Мінцифри на офіційний запит.

Відомство наразі веде переговори з мобільними операторами щодо їхньої готовності до випробувань нової технології. Особливу увагу приділяють модернізації мережевого обладнання.

«Ми перебуваємо в діалозі з операторами, щоби бути впевненими, що всі вони готові до тестування 5G, зокрема з погляду модернізації обладнання. Сподіваємось, що всі вони одночасно зможуть протестувати 5G», — зазначили у Мінцифри.

- Реклама -

Кількість базових станцій для пілотного проєкту поки що не визначена. Представники міністерства пояснили, що реалізація проєкту ще не розпочалася через нещодавнє прийняття відповідних змін до законодавства.

Мережа 5G покриватиме лише окремі зони в Бородянці. Кожен оператор самостійно обиратиме локації для розгортання інфраструктури. Основні зони покриття вже затверджено, однак точні дані не розголошуватимуть до початку запуску з міркувань безпеки.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Мінцифри працює над забезпеченням доступу до пілотної мережі всім абонентам із сумісними пристроями. Наразі не всі моделі смартфонів підтримують технологію п’ятого покоління в Україні.

Міністерство провело переговори з компаніями Apple та Samsung щодо розв’язання цієї проблеми. За результатами домовленостей вже цієї осені обидва виробники випустять оновлення програмного забезпечення з підтримкою 5G для українських користувачів.

Терміни запуску технології у Бородянці безпосередньо залежать від успішності першого етапу тестування у Львові. Початок львівського пілота заплановано на осінь 2025 року.

Після завершення випробувань у Львові технологію протестують у Харкові та Бородянці. Раніше на другому етапі планували охопити лише Київ та Одесу.

Нагадаємо, остаточне відключення мереж 3G в Україні та повний перехід на стандарти 4G і 5G заплановано на 31 грудня 2030 року.