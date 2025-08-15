Материнська компанія «Київстар» розпочала торги на Nasdaq під тікером KYIV

Kyivstar Group Ltd., материнська компанія провідного українського оператора «Київстар», розпочала торги на фондовій біржі Nasdaq Stock Market під тікером KYIV, завершивши історичне публічне розміщення акцій. Компанія стала першою та єдиною на сьогодні компанією з бізнесом виключно в Україні, чиї акції торгуються на американській фондовій біржі. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Компанія VEON володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd. на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу. Починаючи з 15 серпня лістинг відкриває міжнародним інвесторам прямий доступ до інвестування в український бізнес та економічне відновлення України.

«Наш вихід на публічний ринок — це визначна подія не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти», — зазначив президент «Київстару» Олександр Комаров. Він підкреслив, що лістинг на Nasdaq (Nasdaq Stock Market) посилює міжнародну впізнаваність компанії та підкреслює силу й стійкість провідного українського бізнесу.

29 серпня 2025 року «Київстар» візьме участь у церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку для офіційного відзначення публічного розміщення.

«Київстар» є провідним цифровим оператором України, який станом на 30 червня 2025 року обслуговує майже 23 мільйони абонентів мобільного зв’язку та 1,1 мільйона користувачів фіксованого інтернету. Портфель цифрових сервісів компанії включає медичну платформу Helsi з понад 29 мільйонами зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ», а також лідера українського ринку райдхейлінгу та доставки Uklon.

«Київстар» надає послуги корпоративним клієнтам у сфері хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія активно розвиває напрям розробки програмного забезпечення в Україні та співпрацює з міжнародними технологічними компаніями, зокрема Starlink.

VEON разом із Kyivstar Group Ltd. планують інвестувати 1 мільярд доларів США в Україну протягом 2023-2027 років шляхом соціальних інвестицій в інфраструктуру та технологічний розвиток, благодійних внесків та стратегічних придбань. «Київстар» працює в Україні понад 27 років.