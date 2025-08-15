iPhone 17: смартфон, який випереджає час

Кожен рік Apple дивує нас новими ідеями, але цього разу компанія пішла ще далі. iPhone 17 — це не просто наступник попередньої моделі. Це смартфон, який змінює уявлення про мобільні технології та відкриває двері у майбутнє.

Перше враження, яке запам’ятається назавжди

Відкривши коробку, ви одразу помічаєте, наскільки оновився дизайн. Нові кольори, легший корпус, витончені лінії — усе виглядає елегантно та сучасно. Алюмінієва рамка приємна на дотик, а ультратонкий профіль моделі iPhone 17 Air вражає навіть досвідчених користувачів.

Лінійка, яка дарує вибір

Apple пропонує чотири варіанти — і кожен із них має свою історію:

iPhone 17 — класика з 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм ProMotion та новим процесором A19 . Це швидкий, надійний і універсальний смартфон, який ідеально підходить як для роботи, так і для розваг.

— класика з 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм ProMotion та новим процесором . Це швидкий, надійний і універсальний смартфон, який ідеально підходить як для роботи, так і для розваг. iPhone 17 Air — найтонший iPhone в історії (лише 5,5 мм). Ідеальний для тих, хто цінує комфорт, легкість та стиль. Попри компактність, він має потужний A19 Pro і сучасний 5G-модем.

— найтонший iPhone в історії (лише 5,5 мм). Ідеальний для тих, хто цінує комфорт, легкість та стиль. Попри компактність, він має потужний і сучасний 5G-модем. iPhone 17 Pro — інструмент для креативних людей. Смартфон iPhone 17 Pro має потужний процесор, 12 ГБ оперативної пам’яті та потрійна камера з 48 МП сенсором відкривають новий рівень мобільної фотографії.

— інструмент для креативних людей. Смартфон iPhone 17 Pro має потужний процесор, 12 ГБ оперативної пам’яті та потрійна камера з 48 МП сенсором відкривають новий рівень мобільної фотографії. iPhone 17 Pro Max — вершина технологій Apple. Гігантський 6,9-дюймовий екран, 8× оптичний зум, батарея на 5000 мА·год і найшвидша бездротова зарядка серед усіх iPhone.

Чому цей iPhone інший

Розумні технології

iOS 26 отримала інтеграцію з AI, який адаптує роботу камери, пропонує готові фото-пресети, допомагає в роботі та навчанні. Камера, що замінює професійну

48 МП основний сенсор, покращене нічне фото, 24 МП фронтальна камера для селфі та відео у 4K. Швидкість без компромісів

A19 та A19 Pro забезпечують не лише високу продуктивність, а й енергоефективність — тепер смартфон працює довше без підзарядки. Миттєва зарядка

MagSafe 45 Вт та дротова 35 Вт — тепер навіть 15 хвилин підзарядки вистачає на кілька годин активної роботи.

Для тих, хто не зупиняється

Дуже скоро кожен зможе iPhone 17 купити та отримати смартфон, створений для людей, які цінують час, стиль і технології. Він однаково впевнено впорається з монтажем відео у дорозі, проведенням онлайн-конференцій або нічною зйомкою пейзажів. Це пристрій, що підлаштовується під вас, а не навпаки.