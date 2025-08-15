BOE незаконно використовувала OLED-технології Samsung Display — рішення комісії

Міжнародна торгова комісія США (ITC) з’ясувала, що китайська компанія BOE незаконно використовувала OLED-технології південнокорейської Samsung Display. У зв’язку з цим комісія ухвалила попереднє рішення на користь Samsung Display у патентному спорі, який розпочався 2023 року. Про це повідомляє SamMobile.

У липні 2025 року ITC ухвалила попереднє рішення на користь Samsung Display у патентному спорі з BOE. Комісія з’ясувала, що китайська компанія і її американські підрозділи порушили статтю 337 Митного акту Сполучених Штатів.

Як з’ясувала комісія, BOE незаконно здобула технології Samsung Display двома основними шляхами. Компанія наймала колишніх працівників південнокорейської фірми, а також налагоджувала зв’язки з постачальниками для доступу до конфіденційних відомостей. Ці дії завдали Samsung Display збитків на мільйони доларів.

Патентний спір розпочався 2023 року, коли Samsung Display подала офіційну скаргу до Міжнародної торгової комісії США. Південнокорейська компанія звинуватила китайського конкурента у систематичному порушенні інтелектуальної власності у сфері OLED-технологій.

У листопаді 2025 року очікується остаточне рішення у справі. Якщо комісія підтвердить попередні висновки, вона може заборонити ввезення OLED-панелей BOE до США строком на 14 років і 8 місяців.

Таке рішення серйозно вплине на технологічну галузь. BOE є одним із ключових постачальників дисплеїв для Apple, зокрема для виробництва iPhone. Заборона ввезення фактично унеможливить використання панелей китайської компанії в американських пристроях Apple та інших виробників електроніки.

Для Samsung Display потенційна заборона означатиме значну конкурентну перевагу на американському ринку OLED-панелей. Південнокорейська компанія зможе зміцнити свою позицію провідного постачальника дисплеїв для преміальних смартфонів та інших електронних пристроїв.