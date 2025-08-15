Американська компанія AST SpaceMobile оголосила про плани запуску до 60 супутників протягом наступного року. Це має створити пряму конкуренцію супутниковому угрупуванню Starlink від SpaceX у сфері супутникового інтернету. Як повідомляє CNBC, фінансування проєкту становить $1,5 мільярда.

Техаський стартап представив амбітні плани розгортання орбітальної мережі стільникового зв’язку після оприлюднення фінансової звітності за другий квартал 2025 року. Документи засвідчують наявність значних коштів на балансі компанії, призначених для виведення на орбіту від 45 до 60 супутників до 2026 року.

Інвестори позитивно відреагували на оголошені плани. Акції AST SpaceMobile зросли більш ніж на 10% наступного дня після публікації звіту. Компанія розраховує забезпечити покриття Сполучених Штатів, країн Європи, Японії та інших стратегічно важливих ринків.

Технологічний прорив компанії розпочався у вересні 2022 року з запуском першого супутника BlueWalker 3. Апарат призначений для тестування довгострокової стратегії створення супутникової мережі мобільного зв’язку. Головна особливість технології полягає у можливості прямого підключення звичайних смартфонів до супутникової мережі без додаткового обладнання.

Рік потому AST досягла історичного успіху. У вересні 2023 року інженери компанії здійснили перший у світі дзвінок через мережу 5G між супутником та звичайним смартфоном Samsung Galaxy S22. Цей експеримент довів життєздатність концепції прямого супутникового зв’язку.

З моменту початкового успіху AST значно розширила орбітальне угрупування. Компанія вже запустила п’ять супутників серії BlueBird і планує розмістити на орбіті загалом 243 апарати. Для прискорення розгортання мережі керівництво запланувало чотири додаткові запуски до кінця березня 2026 року.

Агресивна стратегія розвитку AST привела до суперечок з лідером галузі SpaceX. Минулого місяця SpaceX направила офіційний лист до Федеральної комісії з питань зв’язку США, висловивши занепокоєння впливом діяльності AST SpaceMobile на стабільність низької навколоземної орбіти.

Причиною конфлікту стали разючі розміри супутників AST. Після повного розгортання антенна решітка BlueWalker 3 займає площу понад 64 квадратних метри, що дорівнює розміру тенісного корту. Супутники нового покоління BlueBird виявилися ще масштабнішими – вони втричі більші за попередників.

Астрономічна спільнота також висловлює занепокоєння щодо впливу великих супутникових угрупувань на наукові спостереження. Проблема може загостритися у майбутньому, оскільки SpaceX планує запуск тисяч додаткових супутників Starlink.

Конкуренція на ринку супутникового інтернету продовжує зростати. Крім AST SpaceMobile та SpaceX, активно бореться за ринок Amazon з проєктом Kuiper, який уже має понад 100 супутників на орбіті. Кожна з компаній прагне зайняти провідні позиції у перспективному сегменті глобального широкосмугового доступу через супутникові мережі.