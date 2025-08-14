Відеоплатформа YouTube офіційно запровадила нову технологію перевірки віку на базі штучного інтелекту. Система автоматично аналізує поведінку користувачів і переводить акаунти неповнолітніх у спеціальний захищений режим. За даними Google, система почала працювати у США 13 серпня 2025 року.

Новий алгоритм повністю замінює традиційну систему, яка ґрунтувалася на даті народження, вказаній під час реєстрації. Штучний інтелект аналізує низку параметрів облікового запису: історію переглядів відео, пошукові запити користувача й тривалість існування акаунта. На підставі цього аналізу система ухвалює рішення про вікову категорію власника профілю.

- Реклама -

Користувачі, яких алгоритм визначає як неповнолітніх, автоматично отримають обмежений доступ до контенту з віковими обмеженнями. Додатково система активує для таких акаунтів спеціальні функції безпеки, зокрема нагадування про необхідність відпочинку.

Представники YouTube підкреслюють ключове значення цієї ініціативи для забезпечення безпечного користування платформою. Технологія пройшла попереднє тестування у декількох країнах, де показала ефективність роботи.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Компанія розробила механізм оскарження для випадків хибного визначення віку. Користувачі, чиї акаунти переведуть у підлітковий режим, отримають офіційне повідомлення про зміни. Для скасування автоматичного рішення доступні три способи перевірки: підтвердження за допомогою банківської картки, надання державного документа або створення селфі.

Водночас компанія не надала детальних пояснень щодо подальшого використання даних, отриманих під час процедури перевірки. Представник YouTube лише зазначив, що інформацію не використовуватимуть «у рекламних цілях», залишивши відкритим питання інших можливих способів її застосування.

Реакція користувачів на нововведення виявилася неоднозначною. На платформі Change.org з’явилася петиція проти впровадження системи, яка на момент публікації новини вже зібрала понад 90 тисяч підписів. Ініціатор петиції описує нову технологію як «спробу отримання користувацьких даних та неприховану цензуру під гаслом захисту дітей».

Основні занепокоєння американських користувачів стосуються можливих технічних помилок системи. Зокрема, вони побоюються, що алгоритм може помилково перевести дорослі акаунти в підлітковий режим через перегляд дитячого або освітнього контенту.

Водночас платформа продовжує оновлювати свою політику щодо контенту й монетизації. Нещодавно YouTube змінив правила отримання доходів від реклами для відео з ненормативною лексикою в перших семи секундах ролика. Тепер автори можуть отримувати повний рекламний дохід від таких матеріалів, тоді як раніше вони мали право лише на обмежену монетизацію.