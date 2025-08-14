Власник «Київстару» продав свою частку в мобільному операторі Beeline у Киргизстані

Міжнародна телекомунікаційна група Veon, якій належить найбільший український мобільний оператор «Київстар», завершила вихід із киргизького ринку. Компанія продала державному банку Eldik Bank 50,1% опосередкованої частки в місцевому операторі Beeline. Про це повідомляє пресслужба Veon.

Таким чином, компанія Sky Mobile LLC, що надає послуги мобільного зв’язку під брендом Beeline у Киргизстані, відтепер повністю перейшла під державний контроль. Eldik Bank діяв в інтересах киргизької держави згідно з правом першочергового викупу.

- Реклама -

Процес продажу розпочався в березні 2024 року, коли Veon оголосила про намір залишити киргизький ринок. Уряд республіки скористався своїм переважним правом на придбання активу й доручив державному банку здійснити операцію. Eldik Bank придбав усі 100% Sky Mobile LLC в інтересах держави. Угоду завершили після отримання всіх необхідних дозволів від регуляторів, про що Veon повідомила 13 серпня.

«Продаж наших активів у Киргизстані є ще одним важливим кроком в оптимізації портфеля VEON», — зазначив генеральний директор Veon Group Каан Терзіоглу. Компанія продовжує стратегію зосередження на ключових ринках.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Фінансові подробиці угоди сторони не розголошують. Відомо лише, що Eldik Bank здійснив повну оплату після завершення всіх юридичних формальностей. Умови операції попередньо погодили між собою продавець і покупець.

Після виходу з Киргизстану географія присутності Veon звузилася до п’яти країн. Телекомунікаційна група й далі надає послуги зв’язку та цифрові сервіси майже 160 мільйонам абонентів у Пакистані, Україні, Казахстані, Бангладеш та Узбекистані. На кожному з цих ринків компанія керує місцевими мобільними операторами.

Як згадувалося вище, в Україні Veon володіє найбільшим мобільним оператором «Київстар», який активно впроваджує інноваційні технології. Нещодавно компанія провела перше в країні випробування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell. Технологія дає змогу обмінюватися повідомленнями безпосередньо через супутники без використання базових станцій. Випробування відбулися в Житомирській області за участі керівництва «Київстару» та Міністерства цифрової трансформації України.