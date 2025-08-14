В Україні протестують 5G у постраждалих від війни містах — Харкові й Бородянці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити програму випробування мереж 5G. До переліку міст долучилися Харків й Бородянка Київської області. Тестування відбудеться після запуску технології у Львові цієї осені. Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Нові населені пункти вибрали через особливі умови для тестування. Обидва міста зазнали значних руйнувань унаслідок військових дій. Це дасть змогу всебічно протестувати технологію в складних умовах.

Випробування покажуть ефективність 5G за нестабільного електропостачання й пошкодженої телекомунікаційної інфраструктури. Фахівці зможуть оцінити потенціал технології для відбудови зруйнованих територій.

За результатами тестувань можна буде визначити можливості 5G у сферах розумного міського управління й телемедицини. Також планують розробити цифрові послуги для жителів постраждалих регіонів.

Оновлена постанова уряду дозволяє впроваджувати нові телекомунікаційні технології. Серед них — Direct to Cell, яка забезпечить зв’язок у віддалених районах без покриття традиційних мереж, зокрема в горах й інших важкодоступних місцях.

Direct to Cell планують запустити восени 2025 року. Перше випробування провели Мінцифра й «Київстар» 12 серпня цього року.

Документ також дозволяє ввозити й виробляти обладнання Wi-Fi 6E. Ця технологія забезпечить стабільніший сигнал у приміщеннях і підтримку відео у форматі 4K й 8K без затримок.

Wi-Fi 6E стане основою для розвитку систем розумних будинків і сучасних офісних рішень. Технологія значно покращить якість безпровідного зв’язку в густозаселених районах.

Водночас Україна здійснює поетапний перехід від мереж третього покоління до сучасних стандартів зв’язку. До 2030 року планують повністю припинити роботу 3G на користь 4G й 5G.

Оператори мобільного зв’язку вже розпочали оновлення своїх мереж. Процес відбувається поступово, щоб зменшити незручності для абонентів.

Модернізація телекомунікаційної інфраструктури забезпечить користувачам швидший і стабільніший зв’язок. Водночас операторам це дозволить ефективніше підтримувати мережі й зменшувати витрати на обслуговування.