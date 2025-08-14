У жовтні в Білорусі розпочне мовлення новий спортивний канал

ЗАТ «Столичне телебачення» (СТВ) у жовтні планує розпочати тестове мовлення спеціалізованого спортивного телеканалу «Спорт ТВ». Компанія прийняла рішення створити окремий спортивний канал «з метою більш якісної та цілеспрямованої подачі спортивних трансляцій». Цей проєкт стане другим спортивним каналом на білоруському телебаченні.

Керівництво телекомпанії пояснює запуск нового каналу специфікою програмної концепції СТВ. Цей телеканал не призначений для постійного показу спортивних програм у своєму ефірі, що ускладнювало планування спортивних трансляцій.

- Реклама -

Упродовж останніх місяців СТВ транслював глядачам важливі міжнародні спортивні події. Канал показував чемпіонат Європи з футболу EURO-2024, матчі Ліги націй УЄФА та відбіркові зустрічі до континентальної першості. Телеканал також демонстрував поєдинки Ліги конференцій УЄФА.

Новий спортивний канал планує транслювати провідні міжнародні турніри й найважливіші події вітчизняного спорту. Спортивні програми для «Спорт ТВ» переведуть з ефіру основного каналу СТВ.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Канал транслюватимуть кабельні оператори на всій території Білорусі. Тестове мовлення розпочнеться на початку жовтня цього року.

У білоруському телевізійному просторі вже працює один спеціалізований спортивний канал. «Білорусь 5» належить державній Белтелерадіокомпанії й транслює спортивні програми для національної аудиторії.

Новий спортивний канал з’являється під час обмеженої участі білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Після початку російської агресії проти України у 2022 році більшість міжнародних спортивних федерацій відсторонили білоруських атлетів від участі у змаганнях. Це сталося через підтримку Білоруссю військового вторгнення. Окремі спортсмени можуть виступати у нейтральному статусі, якщо не підтримують війну.

Раніше ми повідомляли, що у Білорусі ухвалили новий закон, який, по суті, легалізовує піратство фільмів, музики та програмного забезпечення.