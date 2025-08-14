Стрімінговий гігант Netflix впровадив систему штучного інтелекту для автоматизованого контролю якості відеоматеріалів, яка здатна виявляти технічні дефекти на рівні окремих пікселів. Нова технологія дозволила компанії значно скоротити час ручної перевірки контенту та підвищити ефективність процесів постпродакшну. Про це повідомляє Netflix у своєму блозі про технології.

Розроблена нейромережа спеціалізується на виявленні так званих «гарячих пікселів» – аномально яскравих точок, що спонтанно з’являються в окремих кадрах відео. Такі технічні артефакти практично неможливо помітити неозброєним оком під час стандартного перегляду, проте вони можуть негативно впливати на якість сприйняття контенту глядачами.

Ключовою особливістю системи є її здатність обробляти відеоматеріали у повній роздільній здатності в режимі реального часу, використовуючи лише один графічний процесор. Для забезпечення точності виявлення алгоритм аналізує одночасно п’ять послідовних кадрів, що дозволяє системі розрізняти справжні технічні збої від природних яскравих елементів зображення, таких як сонячні відблиски або освітлювальні прилади.

Процес навчання нейромережі відбувався у два етапи. Спочатку інженери створили спеціальний генератор, який імітував реалістичні відеодефекти для первинного тренування моделі. Після цього система проходила додаткові цикли навчання на справжніх кадрах з реального контенту Netflix для мінімізації кількості помилкових спрацьовувань.

Впровадження автоматизованої системи контролю якості дозволило Netflix кардинально оптимізувати робочі процеси. Якщо раніше ручна перевірка відеоматеріалів займала години робочого часу фахівців, то тепер аналогічні завдання виконуються за лічені хвилини.

Компанія також зазначає, що нова технологія особливо ефективна на ранніх етапах виробництва контенту, дозволяючи виявляти та усувати технічні проблеми до завершення постпродакшну. Це не лише економить ресурси, але й гарантує вищу якість фінального продукту для мільйонів користувачів платформи у всьому світі.

Розробка Netflix демонструє тенденцію використання штучного інтелекту для автоматизації складних технічних процесів в індустрії розваг. Подібні рішення дозволяють стрімінговим сервісам підтримувати високі стандарти якості контенту при постійному зростанні обсягів виробництва.

Водночас Netflix продовжує розширювати свою присутність на міжнародних ринках, зокрема й в Україні. Нещодавно український медіасервіс MEGOGO об’єднав зусилля з Netflix та Setanta Sports, представивши унікальний пакет MEGOPACK XL, який надає користувачам доступ до контенту всіх трьох платформ.