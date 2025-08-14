UARU

Kodak заперечила ризик банкрутства та планує погасити борги

Kodak
Фото: Russell Publishing Limited

Легендарна американська компанія Eastman Kodak заперечила повідомлення про можливе припинення діяльності після 133 років роботи на ринку. Керівництво корпорації виклало докладний план погашення заборгованості на суму близько $500 мільйонів коштом власного пенсійного фонду. Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву керівництва компанії.

Директорка з маркетингу Kodak Денісс Голдбарг пояснила, що хвиля спекуляцій навколо фінансового стану компанії виникла через технічні особливості складання обов’язкової звітності. У звітній формі 10-Q акціонерні товариства мусять вказувати всі фактори ризику, зокрема й борги з терміном погашення впродовж найближчих 12 місяців.

«Формулювання щодо безперервності діяльності у звіті є суто технічною вимогою регуляторів», — зазначила Голдбарг. Водночас компанія не мала права вказати у формі потенційні доходи від реструктуризації пенсійного фонду, що створило неповну картину фінансового становища.

На серпень 2025 року загальна заборгованість Kodak становить $477 мільйонів короткострокового боргу й $100 мільйонів привілейованих акцій, які треба погасити впродовж найближчих 12 місяців. Основою стратегії погашення стане використання близько $300 мільйонів готівки з корпоративного пенсійного фонду Kodak Retirement Income Plan (KRIP).

Компанія розраховує отримати ці кошти в грудні 2025 року після завершення процедур ліквідації й врегулювання пенсійного фонду. Крім того, конвертувати у готівку планують ще $200 мільйонів активів фонду. Відповідно до умов кредитних угод, отримані $300 мільйонів мають спрямувати на дострокове погашення частини заборгованості.

Залишок заборгованості у розмірі $177 мільйонів і $100 мільйонів привілейованих акцій керівництво планує рефінансувати або продовжити терміни виплат. За словами керівництва, така операція дозволить досягти найстабільнішого фінансового становища компанії за останні роки з чистим боргом, близьким до нуля.

Представники Kodak наголошують, що поточна діяльність залишається стабільною й самодостатньою. Компанія не планує використовувати кошти пенсійного фонду для фінансування щоденної діяльності, обмежившись лише погашенням довгострокової заборгованості.

Ця заява керівництва має заспокоїти інвесторів і партнерів після появи повідомлень про можливі фінансові труднощі компанії, яка колись була одним із лідерів фотоіндустрії, але змушена була пристосуватися до цифрової ери й знайти нові ніші для розвитку бізнесу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
