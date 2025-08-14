Французький стрімер придбав права на показ матчів футбольного чемпіонату

Французький стрімер Зак Нані уклав угоду з агентством IMG і став першим приватним творцем контенту, який самостійно здобув офіційні права на трансляцію професійного футболу. Контракт передбачає показ матчів вищого дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії у сезоні 2025/26 на платформах Twitch і YouTube. Про це повідомляє видання L’Equipe.

З 19 серпня Нані може транслювати до трьох матчів у кожному турі чемпіонату. Обов’язковим є показ принаймні одного матчу за тур, зокрема центральної гри вихідних. Трансляції будуть безплатними для всіх глядачів.

У французького творця контенту 620 тисяч підписників на Twitch і 883 тисячі на YouTube. Він вклав власні кошти у проєкт без залучення сторонніх інвесторів. За його словами, сума угоди сягає шестизначного числа в євро. За успішної реалізації проєкту контракт може бути продовжений ще на рік, пояснив стрімер.

Нані планує докорінно змінити формат футбольних трансляцій. Замість традиційної схеми «коментатор-глядач» він впроваджує інтерактивну модель, яка успішно працює у кіберспорті. Трансляції включатимуть діалог між футбольним експертом і популярною інтернет-особистістю. Глядачі зможуть активно брати участь в обговоренні подій на полі.

«Я завжди прагнув показувати футбол легально, але процедура придбання прав для приватних осіб залишалася незрозумілою», — пояснив Нані. Стрімер розсилав звернення до різних футбольних федерацій, але одержував відповіді без конкретики. Все змінилося кілька тижнів тому, коли з ним зв’язалися представники IMG.

Раніше виключними правами на саудівський чемпіонат у Франції володів телеканал Canal+. Проте компанія відмовилася від продовження контракту через низьку популярність. Жодна гра не зібрала понад 15 тисяч передплатників, попри присутність у лізі світових зірок футболу.

Наразі Саудівські клуби активно вкладають кошти у трансфери провідних гравців. Цього літа команди ліги витратили майже 370 мільйонів євро на придбання нових футболістів. Однак трансферне вікно закривається 2 вересня, тому підсумкові витрати будуть значно вищими.

За прогнозами, аудиторія кіберспортивних турнірів у 2025 році перевищить 640 мільйонів осіб із подальшим зростанням. Нані розраховує залучити молоду аудиторію, яка не зациклена виключно на спорті. Неформальний підхід і безплатний доступ мають стати ключовими перевагами нової моделі.

Дослідницьке агентство Redtourch фіксує дефіцит глядачів у спортивній галузі. У середньому люди витрачають 2 години 23 хвилини на споживання цифрового контенту, з яких лише 18 хвилин припадає на спортивну тематику. При цьому у світі працює понад 750 тисяч спортивних ресурсів різного типу, які конкурують за увагу 1,45 мільярда людей, що цікавляться спортом.

Успіх проєкту Нані може сприяти поширенню практики залучення стрімерів до офіційних спортивних трансляцій. Бразильський творець контенту Казіміру Мігель уже кілька років показує великі турніри на каналі CazeTV, але його проєкт реалізується за посередництвом професійного агентства LiveMode.

Раніше ми повідомляли, що восени у Білорусі розпочне мовлення новий спортивний телеканал.