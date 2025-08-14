DyvyTV впровадила технології персоналізованої реклами від Vidzone

Українська платформа безплатного онлайн-телебачення DyvyTV почала співпрацю з компанією Vidzone, яка спеціалізується на створенні персональних рекламних блоків у режимі реального часу. Співпраця розпочалася через чотири місяці після запуску платформи у квітні цього року. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі компанії Vidzone.

DyvyTV функціонує за моделлю безплатного легального телебачення. Платформа надає доступ до сотень телеканалів без реєстрації користувачів та внесення щомісячних платежів. Сервіс працює на основі рекламної моделі монетизації з використанням технологій адресного таргетингу.

Користувачі можуть переглядати контент на різних пристроях. Платформа підтримує вебверсію, мобільний додаток для Android, Android TV та медіаприставки. У контентній бібліотеці представлені тематичні канали: фільмові канали різних жанрів (комедії, драми, хорори, бойовики), дитячі програми, спортивний, музичний та нішевий контент.

«Vidzone забезпечує нам інфраструктуру для роботи з рекламними кампаніями від сегментації аудиторії за соціально-демографічними параметрами до контролю частоти показів і вимірювання реального охоплення», — зазначила генеральна директорка DyvyTV Олена Харитоненко. За її словами, стабільний дохід від реклами вкладають у розширення контентної бібліотеки.

Компанія Vidzone розглядає співпрацю як можливість розширити охоплення цільової аудиторії для рекламодавців. Сервіс дає змогу показувати персоналізовані рекламні блоки на телеканалах в OTT-форматі без перевантаження ефіру.

Після запуску платформа активно веде маркетингові заходи. У червні компанія розгорнула digital-кампанію для залучення нової аудиторії. У серпні стартувала всеукраїнська outdoor-кампанія з охопленням ключових міст України. Рекламні матеріали наголошують на легальності сервісу, простоті доступу й нових кіноканалах.

Генеральний директор Vidzone Євген Левченко повідомив про позитивну динаміку зростання платформи. За його прогнозами, до кінця року понад 50 тисяч пристроїв щотижня споживатимуть контент на DyvyTV.

«Модель безплатного легального ТБ на кшталт Pluto TV чи Rakuten TV — це той сегмент, який швидко зростає у світі й починає формуватися в Україні», — зауважив Левченко. Він підкреслив, що платформа відкриває для рекламодавців доступ до нової активної аудиторії, яка не користується платними сервісами.

DyvyTV виступає як альтернатива для користувачів, які раніше не використовували цифрові відеосервіси. Платформа не конкурує з підписними OTT-сервісами, а розширює доступ до відеоконтенту для ширшої аудиторії глядачів.

Варто зазначити, що Vidzone активно розвиває ринок персоналізованої телереклами в Україні. Раніше компанія запустила таргетовану рекламу для MEGOGO на таких каналах, як History, NOW Series, 24-й канал, Еспресо та XSPORT+, що стало першим подібним рішенням на українському ринку.