Європейська важка ракета-носій Ariane 6 успішно здійснила старт у вівторок, 12 серпня, з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Ракета вивела на орбіту метеорологічний супутник MetOp-SG-A1 — перший апарат нового покоління для моніторингу погоди на полярній орбіті. Про це повідомляє RFI Українською.

Політ став третім для ракети-носія Ariane 6 з моменту її першого запуску у липні 2024 року та другим комерційним після запуску 6 березня з військовим супутником.

- Реклама -

Супутник MetOp-SG-A1 має масу понад чотири тонни. Апарат розроблений компанією Airbus Defence and Space для Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників (Eumetsat) за контрактом з Європейським космічним агентством (ESA). Супутник буде працювати на орбіті висотою близько 800 кілометрів.

Основне призначення MetOp-SG-A1 — підвищення точності метеорологічних прогнозів та покращення розуміння кліматичних процесів. Супутник оснащений шістьма науковими приладами, серед яких інфрачервоний зонд IASI-NG нового покоління.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Зонд IASI-NG забезпечує вимірювання вдвічі точніші порівняно з попередньою моделлю IASI. Прилад вимірює температуру і профілі водяної пари в атмосфері, температуру океанів та континентів. Зонд також відстежує шістнадцять змінних параметрів, критично важливих для кліматичного моніторингу.

До переліку контрольованих параметрів входять парникові гази, пустельний пил та хмарність. Ці показники можна виявити виключно з космічного простору, що робить супутникові спостереження незамінними для метеорологічних та кліматичних досліджень.