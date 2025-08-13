UARU

В Україні встановили дату остаточного відключення 3G

Вимкнення 3G в Україні
Кабінет Міністрів України визначив 31 грудня 2030 року датою остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G). Про це повідомляє «Економічна правда», яка отримала копію відповідної урядової постанови.

У висновку до документа зазначено, що радіочастоти, які зараз використовують для технології IMT-2000 (3G), планують переналаштувати для сучасних стандартів зв’язку, зокрема IMT-2020 (5G). Це дозволить швидше передавати дані, ефективніше використовувати радіочастотний спектр і зменшити витрати на одиницю трафіку.

У Мінцифрі переконані, що чітко визначений термін відключення 3G допоможе операторам краще планувати модернізацію мереж, уникати технологічного відставання й полегшить абонентам перехід на сучасніші стандарти зв’язку.

Водночас мобільні оператори вже почали частково відключати 3G-мережі в окремих населених пунктах й регіонах України. Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) тоді підтвердила: відключення відбуватиметься поступово, а всі абоненти отримають завчасні повідомлення.

Що стосується користувачів, то власники кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, не помітять ніяких змін. Дзвінки й SMS залишатимуться доступними через мережі другого покоління. У місцевостях, де зараз працює лише 3G, його замінять новішим стандартом. При цьому відключення не відбудеться, доки там не з’явиться 4G.

Власники SIM-карт, які не підтримують 4G, можуть безплатно замінити їх у центрах обслуговування операторів. Номер телефону при цьому залишається незмінним.

Редакція Mediasat
