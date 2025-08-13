У приймальній комісії Київського авіаційного інституту запрацював AI-консультант від Vodafone

Державний університет «Київський авіаційний інститут» (КАІ) запустив цифрового помічника на базі штучного інтелекту для роботи з вступниками. Віртуальний консультант допомагає абітурієнтам, надаючи інформацію про освітні програми й умови вступу українською мовою. Помічник отримав ім’я КАЯ, співзвучне з оновленою назвою інституту, — розповіли редакції Mediasat у відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна.

AI-аватар створили на базі технологій OpenAI GPT і Whisper із застосуванням хмарної платформи Microsoft Azure. Розробку виконала IT SmartFlex — дочірня IT-компанія Vodafone Україна. Система працює цілодобово, тож консультації можна отримувати поза робочим часом приймальної комісії.

«Проєкт з КАІ демонструє еволюцію нашої експертизи. Спочатку ми створювали AI-рішення виключно для внутрішніх потреб Vodafone Україна — наші чат-боти обробляють мільйони звернень абонентів щомісяця», — зазначив CEO IT SmartFlex Микола Тракнов.

- Реклама -

Для зручності користувачів сервіс розмістили у червоній будці, стилізованій під британську телефонну кабіну. Таке незвичайне розташування привертає увагу відвідувачів і виділяється на тлі інфраструктури університетського кампусу.

КАЯ знає терміни подачі документів, особливості вступних іспитів, вартість навчання й довідкові дані про університет. Система допомагає уникнути черг у приймальній комісії й зменшує навантаження на співробітників.

«КАЯ — це новий крок до спілкування із вступниками. Вона невтомна, завжди активна та рада допомогти із відповідями на всі питання», — додала Радміла Сегол, проректорка зі вступу та онлайн-освіти КАІ.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

AI-консультант став частиною масштабного партнерства між КАІ й Vodafone Україна. Співпраця включає розгортання 5G-покриття в університеті, створення лабораторії інноваційних технологій і запуск освітніх програм з Data Science й штучного інтелекту.

Надалі можливості аватара планують розширити. Зокрема, розробники передбачають адаптацію для людей з особливими потребами з дублюванням тексту на екрані у реальному часі й розширення сфери знань системи.