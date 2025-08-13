UARU

UARU

У приймальній комісії Київського авіаційного інституту запрацював AI-консультант від Vodafone

Новини
Віртуальний консультант КАЯ
Фото: Vodafone Україна

Державний університет «Київський авіаційний інститут» (КАІ) запустив цифрового помічника на базі штучного інтелекту для роботи з вступниками. Віртуальний консультант допомагає абітурієнтам, надаючи інформацію про освітні програми й умови вступу українською мовою. Помічник отримав ім’я КАЯ, співзвучне з оновленою назвою інституту, — розповіли редакції Mediasat у відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна.

AI-аватар створили на базі технологій OpenAI GPT і Whisper із застосуванням хмарної платформи Microsoft Azure. Розробку виконала IT SmartFlex — дочірня IT-компанія Vodafone Україна. Система працює цілодобово, тож консультації можна отримувати поза робочим часом приймальної комісії.

«Проєкт з КАІ демонструє еволюцію нашої експертизи. Спочатку ми створювали AI-рішення виключно для внутрішніх потреб Vodafone Україна — наші чат-боти обробляють мільйони звернень абонентів щомісяця», — зазначив CEO IT SmartFlex Микола Тракнов.

- Реклама -

Для зручності користувачів сервіс розмістили у червоній будці, стилізованій під британську телефонну кабіну. Таке незвичайне розташування привертає увагу відвідувачів і виділяється на тлі інфраструктури університетського кампусу.

КАЯ знає терміни подачі документів, особливості вступних іспитів, вартість навчання й довідкові дані про університет. Система допомагає уникнути черг у приймальній комісії й зменшує навантаження на співробітників.

«КАЯ — це новий крок до спілкування із вступниками. Вона невтомна, завжди активна та рада допомогти із відповідями на всі питання», — додала Радміла Сегол, проректорка зі вступу та онлайн-освіти КАІ.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

AI-консультант став частиною масштабного партнерства між КАІ й Vodafone Україна. Співпраця включає розгортання 5G-покриття в університеті, створення лабораторії інноваційних технологій і запуск освітніх програм з Data Science й штучного інтелекту.

Надалі можливості аватара планують розширити. Зокрема, розробники передбачають адаптацію для людей з особливими потребами з дублюванням тексту на екрані у реальному часі й розширення сфери знань системи.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Власник «Київстару» продав свою частку в мобільному операторі Beeline у Киргизстані

Міжнародна телекомунікаційна група Veon, якій належить найбільший український мобільний оператор «Київстар», завершила вихід із киргизького ринку.
Новини

Європейська ракета Ariane 6 вивела на орбіту новий метеорологічний супутник

Європейська важка ракета-носій Ariane 6 успішно здійснила старт у вівторок, 12 серпня, з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Ракета вивела на орбіту метеорологічний супутник MetOp-SG-A1
Новини

Sony Mobile Communications остаточно залишила російський ринок

Компанія «Соні мобайл коммюнікейшнз рус» — російський підрозділ Sony Mobile Communications — закрила свою діяльність 11 серпня 2025 року.
Новини

В Україні встановили дату остаточного відключення 3G

Кабінет Міністрів офіційно визначив термін припинення роботи 3G-мереж в Україні. Частоти планують переналаштувати під 5G.
Новини

НТУ «ХПІ» та «Хуавей Україна» уклали меморандум про стратегічне партнерство

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та компанія «Хуавей Україна» підписали меморандум про стратегічне партнерство.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати