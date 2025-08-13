Starlink розпочав роботу в Казахстані: тарифи й умови підключення

Супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX почав повноцінно працювати в Казахстані. Відтепер казахстанці можуть користуватися швидкісним підключенням завдяки мережі низькоорбітальних супутників. Про це повідомляє Міністерство цифрового розвитку, інновацій й аерокосмічної промисловості Казахстану.

Офіційний запуск служби відбувся 13 серпня 2025 року. Технологія забезпечує стабільний доступ до інтернету навіть у віддалених районах, що особливо важливо для сільських населених пунктів.

- Реклама -

SpaceX і казахстанське міністерство підписали угоду в червні цього року. Американська космічна компанія зобов’язалася дотримуватися національного законодавства, зокрема в галузях інформаційної безпеки й зв’язку.

До офіційного запуску Starlink працював у Казахстані у тестовому режимі з лютого 2024 року. Перша партія обладнання надійшла до сільських шкіл Акмолинської й Туркестанської областей на півночі й півдні країни.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Тарифи й вартість послуг

Компанія опублікувала на офіційному сайті starlink.com фіксовані ціни в національній валюті тенге без потреби конвертації. Starlink пропонує два основні типи підключення:

Residential (для домогосподарств):

Комплект обладнання: 104 000 тенге (7 935 грн)

Базовий тариф для малих домогосподарств: 23 000 тенге на місяць (1 755 грн)

Тариф для великих домогосподарств: 31 000 тенге на місяць (2 365 грн)

Starlink Roam (для подорожей):

Комплект обладнання: 104 000 тенге (7 935 грн)

Лімітований тариф (50 ГБ): від 26 000 тенге на місяць (1 984 грн)

Безлімітний доступ: до 52 000 тенге на місяць (3 968 грн)

Заявки на підключення користувачі можуть подавати через офіційний сайт служби. Адже тепер Казахстан увійшов до списку країн, де супутниковий інтернет Starlink офіційно доступний.

У регіоні Центральної Азії послуги Starlink також надаються у Грузії, Вірменії й Азербайджані. Разом з тим компанія планує запуск у Киргизстані до кінця 2025 року. В Узбекистані, Таджикистані й Туркменістані служба стане доступною у 2026 році.

- Реклама -

Поряд зі Starlink у Казахстані працює конкурентна супутникова служба OneWeb, яка вже відповідає вимогам національного законодавства й надає послуги місцевим користувачам.