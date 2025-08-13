UARU

UARU

Starlink розпочав роботу в Казахстані: тарифи й умови підключення

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink

Супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX почав повноцінно працювати в Казахстані. Відтепер казахстанці можуть користуватися швидкісним підключенням завдяки мережі низькоорбітальних супутників. Про це повідомляє Міністерство цифрового розвитку, інновацій й аерокосмічної промисловості Казахстану.

Офіційний запуск служби відбувся 13 серпня 2025 року. Технологія забезпечує стабільний доступ до інтернету навіть у віддалених районах, що особливо важливо для сільських населених пунктів.

- Реклама -

SpaceX і казахстанське міністерство підписали угоду в червні цього року. Американська космічна компанія зобов’язалася дотримуватися національного законодавства, зокрема в галузях інформаційної безпеки й зв’язку.

До офіційного запуску Starlink працював у Казахстані у тестовому режимі з лютого 2024 року. Перша партія обладнання надійшла до сільських шкіл Акмолинської й Туркестанської областей на півночі й півдні країни.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Тарифи й вартість послуг

Компанія опублікувала на офіційному сайті starlink.com фіксовані ціни в національній валюті тенге без потреби конвертації. Starlink пропонує два основні типи підключення:

Residential (для домогосподарств):

  • Комплект обладнання: 104 000 тенге (7 935 грн)
  • Базовий тариф для малих домогосподарств: 23 000 тенге на місяць (1 755 грн)
  • Тариф для великих домогосподарств: 31 000 тенге на місяць (2 365 грн)

Starlink Roam (для подорожей):

  • Комплект обладнання: 104 000 тенге (7 935 грн)
  • Лімітований тариф (50 ГБ): від 26 000 тенге на місяць (1 984 грн)
  • Безлімітний доступ: до 52 000 тенге на місяць (3 968 грн)
Тарифи на Starlink у Казахстані

Заявки на підключення користувачі можуть подавати через офіційний сайт служби. Адже тепер Казахстан увійшов до списку країн, де супутниковий інтернет Starlink офіційно доступний.

У регіоні Центральної Азії послуги Starlink також надаються у Грузії, Вірменії й Азербайджані. Разом з тим компанія планує запуск у Киргизстані до кінця 2025 року. В Узбекистані, Таджикистані й Туркменістані служба стане доступною у 2026 році.

- Реклама -

Поряд зі Starlink у Казахстані працює конкурентна супутникова служба OneWeb, яка вже відповідає вимогам національного законодавства й надає послуги місцевим користувачам.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Власник «Київстару» продав свою частку в мобільному операторі Beeline у Киргизстані

Міжнародна телекомунікаційна група Veon, якій належить найбільший український мобільний оператор «Київстар», завершила вихід із киргизького ринку.
Новини

Європейська ракета Ariane 6 вивела на орбіту новий метеорологічний супутник

Європейська важка ракета-носій Ariane 6 успішно здійснила старт у вівторок, 12 серпня, з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Ракета вивела на орбіту метеорологічний супутник MetOp-SG-A1
Новини

Sony Mobile Communications остаточно залишила російський ринок

Компанія «Соні мобайл коммюнікейшнз рус» — російський підрозділ Sony Mobile Communications — закрила свою діяльність 11 серпня 2025 року.
Новини

В Україні встановили дату остаточного відключення 3G

Кабінет Міністрів офіційно визначив термін припинення роботи 3G-мереж в Україні. Частоти планують переналаштувати під 5G.
Новини

НТУ «ХПІ» та «Хуавей Україна» уклали меморандум про стратегічне партнерство

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та компанія «Хуавей Україна» підписали меморандум про стратегічне партнерство.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати