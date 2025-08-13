Компанія «Соні мобайл коммюнікейшнз рус» — російський підрозділ Sony Mobile Communications — закрила свою діяльність 11 серпня 2025 року. Про це повідомляють «Известия».

Видання зазначає, що саме цього дня підрозділ офіційно припинив працювати в Російській Федерації. Компанія «Соні мобайл коммюнікейшнз рус» працювала як дочірня структура Sony Mobile Communications, що входить до корпорації Sony Group.

Російський підрозділ Sony Mobile намагався здійснити самоліквідацію ще в грудні 2023 року. Проте тоді російські регуляторні органи відмовили компанії в цій процедурі.

Варто додати, що основна юридична особа Sony в Росії — компанія «Соні електронікс» — теж не працює на території РФ від часу виходу корпорації з російського ринку.

Sony Group Corporation повідомила про повне припинення діяльності в Росії 10 березня 2022 року. Корпорація ухвалила таке рішення через початок військових дій в Україні. Компанія закрила онлайн-платформу PlayStation Store, припинила постачати ігрові консолі PlayStation і продавати програмне й апаратне забезпечення на території Російської Федерації. Зазначимо, що Sony Music та Sony Pictures також припинили свою діяльність у Росії.

Японські та західні технологічні компанії залишали російський ринок упродовж кількох років. 27 лютого 2024 року в Росії почали закривати останні спеціалізовані магазини техніки LG, Sony та Bosch. Деякі магазини працювали до літа 2024 року лише для того, щоб розпродати залишки товарів.