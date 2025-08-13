UARU

UARU

Sony Mobile Communications остаточно залишила російський ринок

НовиниПодії
Sony Mobile Communications

Компанія «Соні мобайл коммюнікейшнз рус» — російський підрозділ Sony Mobile Communications — закрила свою діяльність 11 серпня 2025 року. Про це повідомляють «Известия».

Видання зазначає, що саме цього дня підрозділ офіційно припинив працювати в Російській Федерації. Компанія «Соні мобайл коммюнікейшнз рус» працювала як дочірня структура Sony Mobile Communications, що входить до корпорації Sony Group.

- Реклама -

Російський підрозділ Sony Mobile намагався здійснити самоліквідацію ще в грудні 2023 року. Проте тоді російські регуляторні органи відмовили компанії в цій процедурі.

Варто додати, що основна юридична особа Sony в Росії — компанія «Соні електронікс» — теж не працює на території РФ від часу виходу корпорації з російського ринку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Sony Group Corporation повідомила про повне припинення діяльності в Росії 10 березня 2022 року. Корпорація ухвалила таке рішення через початок військових дій в Україні. Компанія закрила онлайн-платформу PlayStation Store, припинила постачати ігрові консолі PlayStation і продавати програмне й апаратне забезпечення на території Російської Федерації. Зазначимо, що Sony Music та Sony Pictures також припинили свою діяльність у Росії.

Японські та західні технологічні компанії залишали російський ринок упродовж кількох років. 27 лютого 2024 року в Росії почали закривати останні спеціалізовані магазини техніки LG, Sony та Bosch. Деякі магазини працювали до літа 2024 року лише для того, щоб розпродати залишки товарів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Власник «Київстару» продав свою частку в мобільному операторі Beeline у Киргизстані

Міжнародна телекомунікаційна група Veon, якій належить найбільший український мобільний оператор «Київстар», завершила вихід із киргизького ринку.
Новини

Європейська ракета Ariane 6 вивела на орбіту новий метеорологічний супутник

Європейська важка ракета-носій Ariane 6 успішно здійснила старт у вівторок, 12 серпня, з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Ракета вивела на орбіту метеорологічний супутник MetOp-SG-A1
Новини

В Україні встановили дату остаточного відключення 3G

Кабінет Міністрів офіційно визначив термін припинення роботи 3G-мереж в Україні. Частоти планують переналаштувати під 5G.
Новини

НТУ «ХПІ» та «Хуавей Україна» уклали меморандум про стратегічне партнерство

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та компанія «Хуавей Україна» підписали меморандум про стратегічне партнерство.
Новини

Samsung випустила перший у світі телевізор з інноваційною технологією Micro RGB

Південнокорейська компанія Samsung випустила перший у світі телевізор, який використовує інноваційну технологію Micro RGB. Новинка має діагональ 115 дюймів і забезпечує принципово новий підхід до формування зображення.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати