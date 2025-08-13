Samsung випустила перший у світі телевізор з інноваційною технологією Micro RGB

Південнокорейська компанія Samsung випустила перший у світі телевізор, який використовує інноваційну технологію Micro RGB. Новинка має діагональ 115 дюймів і забезпечує принципово новий підхід до формування зображення. За інформацією ZDNET, це прорив у галузі дисплейних технологій.

Технологія Micro RGB ґрунтується на мікросвітлодіодах розміром менш як 100 мікрометрів. Ці елементи розміщуються з високою точністю під панеллю дисплея. Кожен червоний, зелений та синій світлодіод керується незалежно, що забезпечує надзвичайно точну передачу кольорів.

Мікросвітлодіоди замінюють традиційні системи підсвічування. Така конструкція дозволяє досягати глибоких чорних відтінків та високої деталізації колірної гами. Система забезпечує тонке регулювання яскравості та локальне затемнення окремих ділянок екрана.

Дисплей охоплює 100% колірного простору BT.2020. Німецька випробувальна організація VDE надала телевізору сертифікат Micro RGB Precision Color. Це підтверджує високу точність кольоровідтворювання новинки.

Samsung оснастила телевізор новим процесором Micro RGB AI Engine. Чіп аналізує контент покадрово та оптимізує якість зображення в реальному часі. Процесор включає функції AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Micro RGB Color Booster Pro та Micro RGB HDR+.

Технологія AI Upscaling Pro покращує відео з низькою роздільною здатністю. AI Motion Enhancer Pro зменшує розмитість під час швидких сцен. Micro RGB Color Booster Pro підвищує насиченість кольорів залежно від контенту. Функція Micro RGB HDR+ зберігає глибину зображення в контрастних епізодах.

Телевізор використовує технологію Glare Free для зниження відображень та відблисків. Компанія UL сертифікувала ефективність цієї системи. Технологія забезпечує комфортний перегляд навіть у яскраво освітлених приміщеннях вдень.

Пристрій працює під керуванням операційної системи Tizen OS. Samsung інтегрувала оновлений голосовий асистент Bixby на базі генеративного штучного інтелекту. Асистент розуміє контекстні запити користувачів.

Платформа Samsung Knox забезпечує захист персональних даних. Компанія гарантує безплатні оновлення Tizen OS протягом семи років після покупки. Це забезпечить довгострокову підтримку пристрою.

Дисплей підтримує частоту оновлення до 144 Гц. Телевізор сумісний із технологіями Variable Refresh Rate, ALLM та FreeSync Premium Pro. Це робить пристрій придатним для ігрових консолей нового покоління.

Акустична система має потужність 70 Вт із конфігурацією 4.2.2. Телевізор підтримує Dolby Atmos та технологію Q-Symphony для синхронізації зі звуковими панелями Samsung.

Корпус виконано в суцільнометалевому дизайні з безшовним з’єднанням екрана та рамки. Пристрій оснащений Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 та Apple AirPlay 2. Інтерфейси включають чотири порти HDMI 2.0 (один з eARC), два USB Type-A, Ethernet та оптичний аудіовихід.

У Південній Кореї новинка коштуватиме 44,9 мільйона вон, що еквівалентно приблизно 32 328 доларів США.