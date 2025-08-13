НТУ «ХПІ» та «Хуавей Україна» уклали меморандум про стратегічне партнерство

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та компанія «Хуавей Україна» підписали меморандум про стратегічне партнерство у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та інженерної освіти. Угода була укладена 7 серпня 2025 року та передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців і розвиток інноваційних освітніх програм.

Документ започатковує співпрацю між однією з провідних технологічних компаній світу та одним із найстаріших технічних університетів України. Партнерство охоплює широкий спектр ініціатив від студентських стажувань до міжнародної сертифікації.

«Підписання меморандуму започатковує нашу співпрацю з Харківським політехнічним інститутом — одним із провідних технічних університетів України», — заявив Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна». Він підкреслив, що студенти ХПІ зможуть долучитися до професійних програм, пройти міжнародну сертифікацію та отримати нові можливості для кар’єрного зростання. «Разом ми працюватимемо над підготовкою нового покоління інженерів, підтримкою безперервного навчання та сприятимемо відновленню економіки України», — додав він.

Співпраця включає декілька ключових напрямів. Студенти зможуть проходити стажування та навчальну практику в компанії. Також планується їхня участь у науково-практичних конференціях та профорієнтаційних заходах. Разом з тим Huawei сприятиме розвитку інноваційних рішень та програм енергоефективності в університеті.

Компанія також забезпечуватиме підвищення кваліфікації викладачів за міжнародними стандартами. Планується модернізація навчальної інфраструктури університету відповідно до сучасних технологічних вимог.

«Дякуємо компанії «Хуавей Україна» за партнерство та готовність розвивати освіту й науку разом із нами», — наголосив Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ». Він висловив упевненість, що співпраця відкриє нові можливості для студентів і посилить освітні програми університету. «Працюючи в Україні з 1885 року, ми пишаємося, що відсьогодні будемо разом наближати економічне відновлення України», — додав ректор.

Під час підписання меморандуму відбулися презентації пріоритетних напрямів майбутньої співпраці. Делегація університету представила напрями високотехнологічної інженерної освіти, енергетики та ІТ-інновацій. Команда Huawei провела детальні презентації освітніх та кар’єрних програм компанії.

Студенти НТУ «ХПІ» зможуть долучитися до унікальних ініціатив «Хуавей Україна». Серед них Student Tech Challenge, Huawei ICT Competition, Huawei ICT Academy та програма «Дуальна Освіта». Після завершення навчання учасники отримають сертифікати міжнародного зразка.

Найуспішніші студенти матимуть можливість пройти стажування в компанії з перспективами кар’єрного зростання. Це створює додаткові можливості для молодих фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

НТУ «ХПІ» працює в Україні з 1885 року і є одним із найстаріших технічних університетів країни, який готує фахівців у галузі інженерії, інформаційних технологій та енергетики.

Раніше ми повідомляли, що Національний транспортний університет та «Хуавей Україна» також уклали меморандум про співпрацю.