Легендарна Kodak може припинити діяльність після 133 років роботи

Легендарна фотокомпанія Eastman Kodak офіційно заявила про серйозні сумніви щодо власної спроможності продовжувати роботу. Компанія із 133-річною історією визнала, що не має гарантованого фінансування для погашення боргових зобов’язань на суму близько $500 мільйонів. Про це повідомляє CNN, посилаючись на квартальний звіт компанії.

«Ці умови викликають серйозні сумніви в здатності компанії продовжувати свою діяльність», — йдеться в офіційному документі Kodak. Таке попередження спонукало інвесторів негайно відреагувати — акції компанії впали більш як на 25% упродовж наступного торгового дня.

Керівництво компанії намагається стабілізувати фінансовий стан через скорочення витрат. Головним кроком стане припинення виплат із корпоративного пенсійного фонду. Водночас компанія стверджує, що торгівельні мита не матимуть серйозного впливу на бізнес, адже значну частину продукції — фотоапарати, чорнило й плівку — виробляють безпосередньо в Сполучених Штатах.

Генеральний директор Джим Континенза наголосив на готовності продовжувати втілення довгострокової стратегії. «У другому кварталі Kodak продовжила реалізовувати довгостроковий план, попри труднощі, пов’язані з невизначеним діловим середовищем», — заявив керівник компанії.

Представники Kodak висловили стриману впевненість щодо можливості розв’язання фінансових проблем. За їхніми словами, компанія сподівається погасити значну частину строкового кредиту задовго до настання офіційного терміну. Керівництво також розглядає варіанти реструктуризації, продовження або рефінансування решти зобов’язань і привілейованих акцій.

Eastman Kodak офіційно заснували в 1892 році, однак її історія почалася в 1879 році, коли засновник Джордж Істман отримав перший патент на машину для нанесення покриття на фотопластини. У 1888 році компанія випустила першу камеру Kodak за $25, здійснивши переворот в індустрії завдяки слогану «Ви натискаєте кнопку, ми робимо все інше».

Найуспішніші часи компанії настали в 1970-х роках, коли Kodak контролювала 90% американського ринку плівки й 85% ринку фотоапаратів. Цікаво, що саме Kodak винайшла першу цифрову камеру в 1975 році, але не скористалася цим проривом. Компанія просто не зуміла перебудувати свій бізнес під нові технології.

Це призвело до катастрофи: у 2012 році Kodak збанкрутіла з боргами $6,75 мільярда. Влада США спробувала врятувати компанію у 2020 році, запропонувавши їй займатися виробництвом ліків. Акції злетіли, але ненадовго — справжнього порятунку не сталося.

Зараз компанія виживає як може: випускає плівку та хімікати для кіно, дозволяє іншим виробникам використовувати свою назву для різних товарів. Торік довелося навіть зупинити виробництво плівки — модернізували заводи, бо попит несподівано зріс.