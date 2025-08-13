Компанія AOL припиняє надання послуг dial-up доступу в інтернет

Американська компанія AOL (America Online) повідомила про припинення надання послуг dial-up доступу в інтернет з 30 вересня 2025 року. Компанія ухвалила це рішення через різке скорочення числа користувачів комутованого доступу до мережі. Про це повідомляється на офіційному сайті підтримки компанії.

В офіційному повідомленні AOL зазначила, що проводить «планову оцінку продуктів і послуг». Компанія також припинить підтримку програмного забезпечення для застарілих операційних систем, яке застосовували для dial-up підключень.

Комутований доступ (dial-up) – це технологія підключення до інтернету через модем і звичайну телефонну лінію. Найвища теоретична швидкість такого з’єднання становила 56 кбіт/сек за реальних 40-45 кбіт/сек, а час затримки сягав 400 мілісекунд. У наш час такі параметри є неприйнятно низькими.

AOL запустила свій dial-up сервіс у 1991 році під назвою America Online. Упродовж 1990-х років компанія стала одним із головних провайдерів, що познайомили мільйони американців зі світом інтернету. В період найбільшої популярності у 2000 році ринкова капіталізація AOL сягала 164 мільярди доларів.

Різке падіння популярності сервісу відбулося впродовж останнього десятиліття. У 2013 році AOL мала 2,5 мільйона абонентів dial-up, до 2015 року показник скоротився до 2,1 мільйона клієнтів. Через шість років після 2013-го їхнє число зменшилося до 265 тисяч користувачів, а до 2021 року в AOL лишилося лише «декілька тисяч» абонентів.

Загалом же по США, за даними Бюро перепису, у 2023 році комутованим доступом користувалися лише 163 тисячі домогосподарств. Це становило всього 0,13% від загальної кількості підключених до інтернету домівок у країні.

За даними видання Ars Technica, на скорочення аудиторії dial-up вплинули державні програми. Зокрема «Програма доступного підключення» (Affordable Connectivity Program), запроваджена у 2021 році, надає знижки на широкосмуговий інтернет для домогосподарств із низькими доходами. Паралельно реалізовують «Програму забезпечення рівноправного доступу та розгортання широкосмугового зв’язку» (Broadband Equity, Access, and Deployment Program, BEAD), спрямовану на розширення сучасної інтернет-інфраструктури на всій території США.

Нині AOL зосереджена на розвитку електронної пошти та рішень у царині кібербезпеки. Певною мірою можна вважати, що закриття dial-up сервісу символізує остаточне завершення доби комутованого інтернету в Америці, яка тривала понад три десятиліття.