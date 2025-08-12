UARU

Як бізнесу заробити на держконтрактах у 2025 році через Prozorro Market

Онлайн-маркетплейс Прозорро Маркет — це відносно новий напрям розвитку державних закупівель, який стає дедалі привабливішим для українського бізнесу. Це електронний каталог, який спрощує процес продажу товарів органам влади та комунальним підприємствам. Він відкритий, простий у використанні й орієнтований на швидкість — усе, що потрібно сучасному підприємцю. Співпраця з замовниками відбувається через акредитовані майданчики, наприклад SmartTender.biz, і не потребує значних початкових інвестицій.

Що можна продавати через маркетплейс державних закупівель?

Prozorro Market вже зараз має понад 150 різноманітних категорій товарів, і їх кількість постійно збільшується. Сьогодні в ньому представлені:

  • харчові продукти;
  • товари для офісу;
  • побутова та комп’ютерна техніка;
  • одяг і взуття;
  • меблі;
  • ліки та медичне обладнання;
  • електроенергія;
  • будівельні матеріали;
  • транспортні засоби;
  • астрономічні та оптичні прилади тощо.

Обмежень щодо типів продукції майже немає, тому кожне підприємство може знайти свою унікальну нішу, пройти процес кваліфікації та продавати без жодних перешкод.

Чому варто звернути увагу на Прозорро Маркет?

Існує декілька способів для приватних компаній налагодити співпрацю з держзамовниками: платформа Прозорро та маркетплейс державних закупівель. На відміну від системи Prozorro, в електронному каталозі торги відбуваються за спрощеною процедурою та мають низку переваг:

  1. Легкість участі. Вам не потрібно готувати складні документи або розбиратися в тендерній процедурі — постачальник лише подає свої пропозиції на запити замовників.
  2. Швидкість. В таких процедурах немає етапу аукціону, що значно пришвидшує продажі.
  3. Доступ до широкої аудиторії. В системі зареєстровано понад 10 000 державних установ, які мають сталий попит.
  4. Потенціал для зростання. У 2025 році обсяг закупівель через тендерний маркет подвоївся. Це говорить не лише про зростання довіри, а й про нові можливості для масштабування.
  5. Гнучка модель продажів. Ви самі керуєте процесом та обираєте, на які запити реагувати.

Отже, це повноцінна e-commerce платформа, що поєднує простоту участі з перевагами відкритої та вигідної співпраці з державою.

З чого почати?

Бажаєте продавати державним замовникам без тривалих бюрократичних процедур? На Прозорро Маркет ви зможете швидко збільшити продажі завдяки відкритим конкурентним торгам. Не вагайтесь: приєднуйтесь вже зараз, а більше деталей дізнавайтесь у службі підтримки SmartTender!

