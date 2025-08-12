SpaceX вивела на орбіту ще 24 супутники Amazon Project Kuiper — загалом їх уже 102

SpaceX успішно завершила четвертий запуск супутників для Amazon Project Kuiper. Компанія вивела на низьку навколоземну орбіту ще 24 апарати й збільшила загальну кількість супутників глобальної мережі Amazon на орбіті до 102 із запланованих понад 3000. Місія відбулася після кількох перенесень через несприятливі погодні умови, повідомляє Spaceflight Now.

Ракета Falcon 9 злетіла з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида о 16:35 за київським часом (8:35 ранку за східним часом США). Через годину після запуску SpaceX підтвердила успішне розгортання всіх 24 супутників на цільовій орбіті. Спочатку місію планували на минулий четвер, але її скасували разом із трьома іншими спробами через сильні опади в регіоні.

Цей запуск особливо важливий для Amazon — компанія має дотриматися вимог регулятора. Федеральна комісія зі зв’язку США встановила чіткі терміни для розгортання супутникового угруповання Kuiper. До кінця липня 2026 року компанія має вивести на орбіту щонайменше половину запланованого угруповання — близько 1600 супутників. Розгортання повного угруповання з 3236 апаратів планують завершити до липня 2029 року.

Amazon доводиться співпрацювати зі SpaceX, хоч ці компанії — прямі конкуренти на ринку супутникового інтернету. Угруповання Starlink від SpaceX наразі домінує у сфері низькоорбітального супутникового зв’язку — налічує близько 8000 супутників і обслуговує приблизно 5 мільйонів користувачів у всьому світі.

Amazon забронювала загалом до 83 запусків ракет-носіїв у різних компаніях — серед них три місії зі SpaceX. Хоч угруповання перебуває на початковому етапі розбудови, Amazon уже уклала попередні угоди з урядами кількох країн і розраховує розпочати комерційну експлуатацію системи цього року.

Amazon розробляє проєкт Kuiper як альтернативу наявним супутниковим системам. Він має забезпечити високошвидкісний інтернет-доступ у віддалених регіонах планети. Успіх проєкту багато в чому залежить від дотримання встановлених регулятором термінів та спроможності Amazon конкурувати з уже налагодженою екосистемою Starlink.