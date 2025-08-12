Український мобільний оператор lifecell успішно завершив комплексну модернізацію телекомунікаційної інфраструктури в Києві. За п’ять місяців компанія модернізувала понад 700 базових станцій, що суттєво покращило якість зв’язку для понад мільйона абонентів. Про це йдеться у пресрелізі lifecell.

Проєкт мав на меті підвищити якість мобільних послуг в умовах постійного зростання споживання інтернет-трафіку. Оператор обрав нестандартний підхід: замість багаторічних масштабних проєктів компанія зосередилася на вибірковій модернізації, ґрунтуючись на детальному аналізі стану мережі.

- Реклама -

Технічні фахівці lifecell провели комплексні перевірки якості зв’язку в різних районах столиці. Спеціалісти створили інтерактивну карту ключових радіопоказників і сервісних характеристик мережі. Вони вимірювали потужність сигналу, якість радіозв’язку, швидкість передавання даних, якість каналу й затримку сигналу.

Аналіз дозволив команді оператора втілити низку технічних рішень. Зокрема встановлення додаткових стільникових модулів LTE900 та LTE2100 розширило покриття мережі. А оновлення обладнання діапазону LTE1800 до найновішого збільшило місткість і забезпечило стабільний зв’язок у місцях з високим навантаженням.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Разом з тим покриття мережі зросло на 23%. При цьому швидкість завантаження даних збільшилася в середньому на 29%. А затримка сигналу скоротилася на 58% – із 43 до 25 мілісекунд.

«Щоб наші абоненти вже зараз отримали якісний зв’язок, ми відмовилися від традиційного підходу “великих проєктів на роки” й зробили ставку на оперативну модернізацію, зосереджену на справжніх потребах користувачів. Отримані результати підтверджують правильність обраної стратегії», – зазначив технічний директор групи компаній DVL Сергій Терещук.

Скорочення затримки особливо важливе для онлайн-ігор, відеоконференцій і потокового відео. Покращені показники забезпечують швидший відгук мережі для сучасних інтернет-послуг.

lifecell планує й надалі втілювати стратегію високоточної модернізації в інших регіонах України. Компанія адаптуватиме рішення до особливостей кожного населеного пункту, зосереджуючись на максимальному результаті з найменшим навантаженням на ресурси.

Варто зазначити, що модернізація мережі в столиці стала частиною ширшої стратегії оновлення інфраструктури. У липні 2025 року lifecell завершив підключення 350 базових станцій до високошвидкісної оптоволоконної мережі «Датагруп». Це стало можливим завдяки поєднанню технологічних ресурсів у межах групи DVL.

- Реклама -

lifecell входить до групи компаній DVL, яка також об’єднує компанії «Датагруп» та Volia. Станом на кінець першого кварталу 2025 року оператор обслуговує 9,6 мільйона абонентів по всій Україні.