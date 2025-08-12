UARU

lifecell завершив комплексну модернізацію мережі в Києві

Новий логотип lifecell 2025

Український мобільний оператор lifecell успішно завершив комплексну модернізацію телекомунікаційної інфраструктури в Києві. За п’ять місяців компанія модернізувала понад 700 базових станцій, що суттєво покращило якість зв’язку для понад мільйона абонентів. Про це йдеться у пресрелізі lifecell.

Проєкт мав на меті підвищити якість мобільних послуг в умовах постійного зростання споживання інтернет-трафіку. Оператор обрав нестандартний підхід: замість багаторічних масштабних проєктів компанія зосередилася на вибірковій модернізації, ґрунтуючись на детальному аналізі стану мережі.

Технічні фахівці lifecell провели комплексні перевірки якості зв’язку в різних районах столиці. Спеціалісти створили інтерактивну карту ключових радіопоказників і сервісних характеристик мережі. Вони вимірювали потужність сигналу, якість радіозв’язку, швидкість передавання даних, якість каналу й затримку сигналу.

Аналіз дозволив команді оператора втілити низку технічних рішень. Зокрема встановлення додаткових стільникових модулів LTE900 та LTE2100 розширило покриття мережі. А оновлення обладнання діапазону LTE1800 до найновішого збільшило місткість і забезпечило стабільний зв’язок у місцях з високим навантаженням.

Разом з тим покриття мережі зросло на 23%. При цьому швидкість завантаження даних збільшилася в середньому на 29%. А затримка сигналу скоротилася на 58% – із 43 до 25 мілісекунд.

lifecell завершив п'ятимісячну модернізацію мережі у столиці

«Щоб наші абоненти вже зараз отримали якісний зв’язок, ми відмовилися від традиційного підходу великих проєктів на роки й зробили ставку на оперативну модернізацію, зосереджену на справжніх потребах користувачів. Отримані результати підтверджують правильність обраної стратегії», – зазначив технічний директор групи компаній DVL Сергій Терещук.

Скорочення затримки особливо важливе для онлайн-ігор, відеоконференцій і потокового відео. Покращені показники забезпечують швидший відгук мережі для сучасних інтернет-послуг.

lifecell планує й надалі втілювати стратегію високоточної модернізації в інших регіонах України. Компанія адаптуватиме рішення до особливостей кожного населеного пункту, зосереджуючись на максимальному результаті з найменшим навантаженням на ресурси.

Варто зазначити, що модернізація мережі в столиці стала частиною ширшої стратегії оновлення інфраструктури. У липні 2025 року lifecell завершив підключення 350 базових станцій до високошвидкісної оптоволоконної мережі «Датагруп». Це стало можливим завдяки поєднанню технологічних ресурсів у межах групи DVL.

lifecell входить до групи компаній DVL, яка також об’єднує компанії «Датагруп» та Volia. Станом на кінець першого кварталу 2025 року оператор обслуговує 9,6 мільйона абонентів по всій Україні.

