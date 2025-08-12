UARU

«Київстар» провів перше успішне тестування Starlink Direct to Cell в Україні

ерше тестування Starlink Direct to Cell: SMS через супутник
Фото: Київстар

Телекомунікаційна компанія «Київстар» провела перше успішне тестування технології Starlink Direct to Cell в Україні. Під час випробувань у Житомирській області CEO компанії Олександр Комаров та Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обмінялися текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник. Про це йдеться у пресрелізі «Київстар».

Тестування підтвердило працездатність революційної технології прямого супутникового зв’язку в українських умовах. Starlink Direct to Cell дозволяє власникам звичайних 4G-смартфонів підключатися безпосередньо до супутників у разі відсутності сигналу наземної мережі.

Технологія стане особливо важливою для українців у віддалених районах, за складних погодних умов та під час надзвичайних ситуацій. Користувачі зможуть залишатися на зв’язку навіть при відключенні електроенергії чи атаках на критичну інфраструктуру.

«Київстар» став першим оператором у країні, який інтегрував супутниковий зв’язок у власну телекомунікаційну інфраструктуру. Через мережу компанії відбувається опрацювання повідомлень, маршрутизація та управління доступом користувачів.

«Тестувати таку передову технологію — це прорив для України. Попри війну, руйнування і щоденні виклики, ми як бізнес не зупиняємося. Ми інвестуємо, продовжуємо працювати та доводимо, що українська стійкість — це не лише про оборону, а й про розвиток. Для нас це інвестиція в безпеку та майбутнє. Direct to Cell — стратегічно важлива технологія, яка дозволить залишатися на зв’язку в найскладніших умовах», — наголосив Олександр Комаров.

Олександр Комаров та Михайло Федоров обмінялися текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник

«Україна займає першість серед країн Європи, яка запускає технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Попри всі виклики воєнного часу, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок за будь-яких обставин і місця перебування — це один з наших ключових пріоритетів. Тож цей проєкт «Київстар» — приклад ефективного партнерства держави, бізнесу й технологічних компаній, який відкриває шлях до майбутнього зв’язку без меж», — підкреслив Михайло Федоров.

Для використання послуги абонентам не потрібні супутникові антени, спеціальні роутери чи окрема передплата. Достатньо звичайного смартфона з підтримкою 4G та SIM-карти «Київстар». У тестовому режимі послуга надаватиметься без додаткової оплати.

Функція передачі мобільних даних, яка дозволить відкривати вебсторінки та надсилати мультимедійні повідомлення, поки що розробляється. Вона стане доступною поступово у міру поліпшення пропускної спроможності мережі та запуску нових супутників.

Обмін текстовими повідомленнями для абонентів «Київстар» заплановано на осінь 2025 року. Це стане першим етапом впровадження технології Direct to Cell в Україні.

Компанія веде переговори з провідними виробниками смартфонів для оновлення програмного забезпечення. У майбутньому це дозволить розпочати обмін повідомленнями через популярні месенджери Viber, WhatsApp та Telegram.

Інженери «Київстар» продовжуватимуть польові випробування по всій Україні для тестування передачі повідомлень і мобільних даних у реальних умовах. Компанія регулярно інформуватиме абонентів про всі технічні аспекти впровадження нової послуги.

«Київстар» є найбільшим українським оператором електронних комунікацій, який станом на червень 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Протягом 2023-2027 років компанія планує інвестувати у розвиток нових телеком-технологій 1 млрд доларів США. За останні три роки компанія виділила понад 3,4 млрд грн для підтримки Сил оборони, абонентів та реалізації соціальних проєктів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

