Телекомунікаційна компанія «Київстар» провела перше успішне тестування технології Starlink Direct to Cell в Україні. Під час випробувань у Житомирській області CEO компанії Олександр Комаров та Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обмінялися текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник. Про це йдеться у пресрелізі «Київстар».

Тестування підтвердило працездатність революційної технології прямого супутникового зв’язку в українських умовах. Starlink Direct to Cell дозволяє власникам звичайних 4G-смартфонів підключатися безпосередньо до супутників у разі відсутності сигналу наземної мережі.

Технологія стане особливо важливою для українців у віддалених районах, за складних погодних умов та під час надзвичайних ситуацій. Користувачі зможуть залишатися на зв’язку навіть при відключенні електроенергії чи атаках на критичну інфраструктуру.

«Київстар» став першим оператором у країні, який інтегрував супутниковий зв’язок у власну телекомунікаційну інфраструктуру. Через мережу компанії відбувається опрацювання повідомлень, маршрутизація та управління доступом користувачів.

«Тестувати таку передову технологію — це прорив для України. Попри війну, руйнування і щоденні виклики, ми як бізнес не зупиняємося. Ми інвестуємо, продовжуємо працювати та доводимо, що українська стійкість — це не лише про оборону, а й про розвиток. Для нас це інвестиція в безпеку та майбутнє. Direct to Cell — стратегічно важлива технологія, яка дозволить залишатися на зв’язку в найскладніших умовах», — наголосив Олександр Комаров.

«Україна займає першість серед країн Європи, яка запускає технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Попри всі виклики воєнного часу, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок за будь-яких обставин і місця перебування — це один з наших ключових пріоритетів. Тож цей проєкт «Київстар» — приклад ефективного партнерства держави, бізнесу й технологічних компаній, який відкриває шлях до майбутнього зв’язку без меж», — підкреслив Михайло Федоров.

Для використання послуги абонентам не потрібні супутникові антени, спеціальні роутери чи окрема передплата. Достатньо звичайного смартфона з підтримкою 4G та SIM-карти «Київстар». У тестовому режимі послуга надаватиметься без додаткової оплати.

Функція передачі мобільних даних, яка дозволить відкривати вебсторінки та надсилати мультимедійні повідомлення, поки що розробляється. Вона стане доступною поступово у міру поліпшення пропускної спроможності мережі та запуску нових супутників.

Обмін текстовими повідомленнями для абонентів «Київстар» заплановано на осінь 2025 року. Це стане першим етапом впровадження технології Direct to Cell в Україні.

Компанія веде переговори з провідними виробниками смартфонів для оновлення програмного забезпечення. У майбутньому це дозволить розпочати обмін повідомленнями через популярні месенджери Viber, WhatsApp та Telegram.

Інженери «Київстар» продовжуватимуть польові випробування по всій Україні для тестування передачі повідомлень і мобільних даних у реальних умовах. Компанія регулярно інформуватиме абонентів про всі технічні аспекти впровадження нової послуги.

«Київстар» є найбільшим українським оператором електронних комунікацій, який станом на червень 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Протягом 2023-2027 років компанія планує інвестувати у розвиток нових телеком-технологій 1 млрд доларів США. За останні три роки компанія виділила понад 3,4 млрд грн для підтримки Сил оборони, абонентів та реалізації соціальних проєктів.