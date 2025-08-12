UARU

Акціонери Cohen Circle відкрили «Київстару» шлях на Nasdaq

НовиниТелеком
VEON планує вивести «Київстар» на американську біржу NASDAQ

Акціонери американської SPAC-компанії Cohen Circle Acquisition Corp. схвалили угоду про злиття з українською телекомунікаційною групою Kyivstar Group Ltd. Рішення ухвалили 12 серпня на позачергових загальних зборах акціонерів. Про це повідомляє «Економічна правда».

Акціонери підтримали угоду між Cohen Circle та нинішнім власником «Київстару» — групою Veon — щодо створення публічної компанії Kyivstar Group Ltd. Угода передбачає об’єднання Cohen Circle із Merger Sub — дочірньою структурою Kyivstar Group Ltd.

Після завершення процедури Cohen Circle змінить назву й конвертує свій капітал у нові акції публічної компанії.

Торгівля акціями нової компанії розпочнеться на американській фондовій біржі Nasdaq під тікером KYIV. Це зробить «Київстар» першою суто українською компанією на фондовому ринку США.

Холдинг Veon, власник «Київстару», зберігатиме контрольний пакет акцій майбутньої публічної компанії. Згідно з попередніми розрахунками, частка Veon становитиме понад 80% нової структури. Публічні інвестори зможуть придбати близько 10% акцій компанії.

Kyivstar Group Ltd обрала альтернативний шлях виходу на біржу замість традиційного первинного публічного розміщення акцій (IPO). SPAC-злиття дає змогу компаніям швидше й із меншими витратами стати публічними.

SPAC або Special-purpose acquisition company — це тип компанії, яку створюють спеціально для злиття з приватною компанією, котра планує вийти на біржу, але не хоче проводити класичне IPO й проходити всі підготовчі процедури. Таку компанію створюють як публічну структуру, і вона не має активів чи капіталу на момент створення. Інвестори купують акції SPAC за фіксованою ціною, яку затверджує американська Комісія з цінних паперів (SEC).

Редакція Mediasat
