Vodafone та КАІ запускають магістратуру з обробки великих даних

Телекомунікаційний оператор Vodafone разом із Державним університетом «Київський авіаційний інститут» (КАІ) розробляють спеціалізований магістерський курс для підготовки фахівців з аналітики великих даних. Новий освітній напрям «Технології обробки великих даних» стане частиною освітньо-професійної програми магістерського рівня за спеціальністю «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології». Про це редакції Mediasat повідомили у відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна.

Основою для створення університетського курсу стане шестирічний досвід роботи освітнього проєкту Vodafone Big Data Lab. Школа аналітики великих даних протягом цього періоду підготувала значну кількість спеціалістів у галузі data science. Програма навчання тривалістю шість місяців поєднує фундаментальні математичні дисципліни, фахову експертизу та практичну роботу з реальними бізнес-завданнями на основі знеособлених даних.

- Реклама -

Статистика ефективності Big Data Lab показує високі результати підготовки кадрів. Понад 80 відсотків випускників школи, які успішно захистили фінальні проєкти, працюють за фахом в ІТ-галузі. Така статистика підтверджує якість навчальної програми та її відповідність потребам ринку праці.

У межах партнерства Vodafone забезпечить університет навчальними матеріалами, адаптованими для академічного середовища. Компанія також надаватиме наставницьку підтримку студентам та поділиться методичними напрацюваннями з аналізу великих даних. Всі підходи базуватимуться на практичному досвіді діяльності Big Data Lab.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Ми впевнені в позитивних результатах цього проєкту. Передаючи знання та експертизу, накопичені за роки роботи з Big Data, ми робимо внесок у підготовку майбутніх спеціалістів, розвиток наукового потенціалу та просування сучасних технологій в освітньому середовищі», — коментує Сергій Курсон, керівник школи Vodafone Big Data Lab.

Співпраця між телекомунікаційним оператором та технічним університетом має попередню історію. КАІ спільно з Vodafone вже відкрив перший в Україні університетський 5G простір. Найближчими планами партнерів є створення великої дослідницької лабораторії, обладнаної сучасним технологічним устаткуванням для студентських досліджень.

Vodafone Україна обслуговує 15,7 мільйона клієнтів та інвестувала 50 мільярдів гривень у розвиток мережі швидкісного зв’язку протягом 2015-2025 років. Компанія розвиває технологічні послуги, зокрема Інтернет речей, Smart City рішення, аналітику великих даних та хмарні сервіси. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Київський авіаційний інститут є провідним технічним університетом України, який готує фахівців для авіаційної, космічної та ІТ-галузей. Заклад активно співпрацює з технологічними компаніями, зокрема AJAX, Boeing та Vodafone, забезпечуючи підготовку кадрів для високотехнологічних галузей економіки.