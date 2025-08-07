Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» оприлюднила новий український серіал «Майор Сковорода» — детективну комедію про неідеального слідчого та його команду новобранців. Проєкт складається з 24 серій і розповідає про харизматичного детектива, якого переводять із головного управління на околицю через конфліктний характер. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Головний герой серіалу — Андрій Сковорода — отримує можливість відновити кар’єру в новому відділку. Детектив очолює групу недосвідчених поліціянтів, які не мають практичних навичок оперативної роботи. Ситуація ускладнюється тим, що Сковорода має працювати під керівництвом колишньої дружини Марини.

- Реклама -

Роль Марини виконує Анастасія Карпенко — відома українська акторка з багатьма драматичними ролями у фільмографії. Актриса зазначила, що давно прагнула зіграти в комедійному проєкті, тому охоче приєдналася до знімання серіалу.

Творці позиціюють «Майор Сковорода» як історію про боротьбу з власними недоліками та хаосом заради порятунку кар’єри та репутації. Сюжет поєднує серйозні детективні розслідування з гумористичними ситуаціями, показуючи специфіку роботи правоохоронних органів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Серіал створений спеціально для української аудиторії, яка цінує локальний контент. Глядачі можуть переглядати епізоди на платформі «Київстар ТБ» у високій якості на шести пристроях одночасно: телевізорі, смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART TV та ігровій консолі Xbox.

Доступ до платформи мають усі користувачі незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Для перегляду достатньо увійти в систему за номером телефону.

Водночас «Київстар ТБ» працює над іншими оригінальними проєктами. Нещодавно «Київстар ТБ» та продакшн SFERA FILM розпочали знімання детективного трилера «Тиха Нава» — першого вітчизняного серіалу у стилі true crime. Прем’єра цього оригінального проєкту запланована на початок 2026 року.