Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» оприлюднила новий український серіал «Майор Сковорода» — детективну комедію про неідеального слідчого та його команду новобранців. Проєкт складається з 24 серій і розповідає про харизматичного детектива, якого переводять із головного управління на околицю через конфліктний характер. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Головний герой серіалу — Андрій Сковорода — отримує можливість відновити кар’єру в новому відділку. Детектив очолює групу недосвідчених поліціянтів, які не мають практичних навичок оперативної роботи. Ситуація ускладнюється тим, що Сковорода має працювати під керівництвом колишньої дружини Марини.
Роль Марини виконує Анастасія Карпенко — відома українська акторка з багатьма драматичними ролями у фільмографії. Актриса зазначила, що давно прагнула зіграти в комедійному проєкті, тому охоче приєдналася до знімання серіалу.
Творці позиціюють «Майор Сковорода» як історію про боротьбу з власними недоліками та хаосом заради порятунку кар’єри та репутації. Сюжет поєднує серйозні детективні розслідування з гумористичними ситуаціями, показуючи специфіку роботи правоохоронних органів.
Серіал створений спеціально для української аудиторії, яка цінує локальний контент. Глядачі можуть переглядати епізоди на платформі «Київстар ТБ» у високій якості на шести пристроях одночасно: телевізорі, смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART TV та ігровій консолі Xbox.
Доступ до платформи мають усі користувачі незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Для перегляду достатньо увійти в систему за номером телефону.
Водночас «Київстар ТБ» працює над іншими оригінальними проєктами. Нещодавно «Київстар ТБ» та продакшн SFERA FILM розпочали знімання детективного трилера «Тиха Нава» — першого вітчизняного серіалу у стилі true crime. Прем’єра цього оригінального проєкту запланована на початок 2026 року.