«Київстар ТБ» ексклюзивно покаже кваліфікаційні матчі збірної України з баскетболу

Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» ексклюзивно показуватиме матчі чоловічої національної команди з баскетболу під час попередньої кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року. Глядачі зможуть переглянути всі поєдинки без додаткової плати понад тариф. Про це повідомляє пресслужба «Київстар ТБ».

Українська збірна проведе чотири матчі під час попередньої кваліфікації. Два поєдинки відбудуться на виїзді, ще два домашні матчі (які номінально вважатимуться домашніми) пройдуть у Ризі. Команда під керівництвом Айнарса Багатскіса зіграє проти Словаччини 9 серпня о 17:00 і проти Швейцарії 16 серпня о 17:00.

- Реклама -

Результати групи A визначатимуть подальший шлях українців у кваліфікації. У разі перемоги в групі команда пройде до першого раунду відбору в групу A разом з Іспанією, Грузією й другою командою з попередньої кваліфікації групи D. До групи D входять збірні Данії, Норвегії або Хорватії.

Друге місце в попередній кваліфікації групи A означатиме участь українців у групі C основного раунду. Там їхніми суперниками будуть збірні Сербії, Туреччини й Боснії та Герцеговини.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Платформа «Київстар ТБ» активно розвиває спортивний напрям. Окрім баскетбольних матчів, користувачі можуть переглядати трансляції УПЛ на каналі UPL.TV, матчі Англійської Прем’єр-ліги й німецької Бундесліги на Setanta Sports. Також доступні трансляції Кубка Англії й Саудівської Про-ліги, а деякі матчі показують ексклюзивно на каналі Setanta Sports Premium.

Спортивний розділ сервісу містить 35 телеканалів. Платформа пропонує зручну навігацію, актуальні розклади матчів і тематичні добірки. Ці функції допомагають швидко знаходити трансляції улюблених команд і не пропускати ключові спортивні події.