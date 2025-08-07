UARU

«Київстар» показав позитивні фінансові результати у другому кварталі 2025 року

VEON планує вивести «Київстар» на американську біржу NASDAQ

Найбільший український телеком-оператор «Київстар» показав стабільне зростання цифрових сервісів у другому кварталі 2025 року. Загальний дохід компанії зріс на 25,8% до 11,857 млрд гривень, а EBITDA збільшилася на 23,5%. Компанія інвестувала понад 3,9 млрд гривень у розбудову мережевої інфраструктури. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Абонентська база 4G-послуг зросла до 14,4 млн користувачів. Частка 4G-абонентів у загальній абонентській базі сягнула 64,5%, що на 2,1 процентного пункту більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Інтенсивність капітальних вкладень становила 33,2% протягом кварталу та 28,1% у першому півріччі загалом.

Цифрова медична платформа Helsi збільшила кількість користувачів до 2,5 млн осіб станом на червень 2025 року. Зростання цього показника становить 15,8% порівняно з минулим роком. Сервіс розвиває нові моделі підписки та корпоративний напрямок B2B.

Стрімінговий сервіс «Київстар ТБ» продовжує показувати позитивну динаміку. Кількість користувачів платформи зросла на 21,7% порівняно з другим кварталом 2024 року. Зростання забезпечили запуск застосунку для Xbox, збільшення обсягу україномовного контенту та ексклюзивні спортивні трансляції.

У квітні 2025 року до екосистеми «Київстар» приєднався сервіс таксі та доставки Uklon. За другий квартал платформа принесла 21,7 млн доларів виручки та 9,3 млн доларів EBITDA. Сервіс обслужив 41,2 млн поїздок та 1,1 млн доставок протягом кварталу. Загальна кількість цифрових абонентів зросла на 51,2% до 13,4 млн користувачів. Мобільний застосунок «Мій Київстар» збільшив аудиторію на 6,3% до 5,4 млн користувачів.

Кількість мультисервісних клієнтів збільшилася на 23,7%. Ця категорія користувачів становить 31,7% від загальної абонентської бази оператора. Прямий цифровий дохід показав найвищу динаміку зростання, збільшившись на 460,3% до 1,263 млрд гривень. Середній дохід з абонента мобільного зв’язку (ARPU) зріс на 20,6% до 146 гривень. Середнє споживання мобільних даних зросло до 12,6 гігабайта на абонента проти 10,4 гігабайта роком раніше.

«Київстар» підписав меморандум із Міністерством цифрової трансформації про створення першої україномовної великої мовної моделі. Проєкт планується завершити до кінця 2025 року. Система надаватиме цифрові сервіси на основі локалізованих даних.

Компанія отримала дозвіл на проведення тестових випробувань супутникової технології Direct to Cell. Технологія дозволить забезпечити мобільний зв’язок у регіонах без традиційного наземного покриття. Особливу актуальність це має у важкодоступних гірських та сільських районах.

Материнська компанія VEON просувається до опосередкованого лістингу «Київстар» на американській біржі Nasdaq. Співпраця здійснюється спільно з Cohen Circle. Позачергові збори акціонерів Cohen Circle заплановані на 12 серпня 2025 року.

У разі успішного завершення процедури «Київстар» стане першою українською компанією на біржі США. Це відкриє нові можливості для залучення міжнародного капіталу в економіку України.

