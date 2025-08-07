UARU

UARU

Хмельницький провайдер Happy.net.ua запустив мережу зі швидкістю до 10 Гбіт/сек

Новини
Оптичний інтернет
Shutterstock

Інтернет-провайдер Happy.net.ua ввів в експлуатацію у Хмельницькому сучасну телекомунікаційну мережу на базі технології XGS-PON зі швидкістю до 10 Гбіт/сек. Компанія забезпечує безперебійний інтернет навіть під час відключень електроенергії понад 72 години поспіль. Про це йдеться в повідомленні Happy.net.ua.

Технологія XGS-PON дає змогу надавати інтернет-послуги принципово нового рівня. Вона використовує волоконно-оптичні лінії, які прокладають безпосередньо до приміщень клієнтів. Така будова мережі забезпечує стале з’єднання без зниження швидкості навіть у години найбільшого навантаження.

- Реклама -

Енергонезалежний інтернет працює завдяки резервному живленню основного обладнання мережі. Це дає змогу підтримувати стійку роботу послуг навіть під час тривалих відключень світла, що надзвичайно важливо в умовах воєнного стану.

XGS-PON є новим етапом розвитку пасивних оптичних мереж із симетричними швидкостями передавання даних. Технологія забезпечує пропускну здатність до 10 Гбіт/сек для групи користувачів з можливістю гарантованого високошвидкісного доступу кожному клієнтові.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Провайдер почав приймати заявки на підключення до нової мережі. Компанія радить майбутнім клієнтам подавати заявки заздалегідь через очікуване зростання попиту на гігабітні тарифи.

Happy.net.ua пропонує для фізичних осіб тарифний план «Smart-10G» зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Місячна плата становить 4000 гривень. Підключення коштує від 4999 гривень залежно від можливості прокласти оптичне волокно до приміщення клієнта.

Happy.net.ua є одним із провідних інтернет-провайдерів Хмельницького та Хмельницької області. Компанія спеціалізується на наданні широкосмугового інтернету та цифрового телебачення в регіоні.

Нагадаємо, що протягом останнього часу кілька українських інтернет-провайдерів оголосили про запуск XGS-PON мереж.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Vodafone та КАІ запускають магістратуру з обробки великих даних

Vodafone та Київський авіаційний інститут створюють магістерську програму з технологій великих даних на базі досвіду Big Data Lab.
Новини

«Київстар» показав позитивні фінансові результати у другому кварталі 2025 року

Телеком-оператор «Київстар» показав стабільне зростання цифрових сервісів у II кварталі 2025 року. Загальний дохід компанії зріс на 25,8% до 11,857 млрд гривень
Новини

Apple подала позов проти мережі кінотеатрів Apple Cinemas через схожість назв

Apple звинуватила кінотеатри Apple Cinemas у введенні споживачів в оману через схожу назву. Техногігант вимагає заборонити використання торгівельної марки.
Новини

Турецька Turkcell остаточно залишила український ринок

Turkcell остаточно покинула український телеком-ринок, продавши всі активи за $538,7 млн. Так завершилася понад 20-річна історія компанії в Україні.
Новини

ElevenLabs представила Eleven Music — ШІ-генератор музики без роялті

Компанія ElevenLabs офіційно запустила сервіс Eleven Music, який використовує технологію штучного інтелекту для створення музичних композицій для комерційного використання.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати