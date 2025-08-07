Хмельницький провайдер Happy.net.ua запустив мережу зі швидкістю до 10 Гбіт/сек

Інтернет-провайдер Happy.net.ua ввів в експлуатацію у Хмельницькому сучасну телекомунікаційну мережу на базі технології XGS-PON зі швидкістю до 10 Гбіт/сек. Компанія забезпечує безперебійний інтернет навіть під час відключень електроенергії понад 72 години поспіль. Про це йдеться в повідомленні Happy.net.ua.

Технологія XGS-PON дає змогу надавати інтернет-послуги принципово нового рівня. Вона використовує волоконно-оптичні лінії, які прокладають безпосередньо до приміщень клієнтів. Така будова мережі забезпечує стале з’єднання без зниження швидкості навіть у години найбільшого навантаження.

Енергонезалежний інтернет працює завдяки резервному живленню основного обладнання мережі. Це дає змогу підтримувати стійку роботу послуг навіть під час тривалих відключень світла, що надзвичайно важливо в умовах воєнного стану.

XGS-PON є новим етапом розвитку пасивних оптичних мереж із симетричними швидкостями передавання даних. Технологія забезпечує пропускну здатність до 10 Гбіт/сек для групи користувачів з можливістю гарантованого високошвидкісного доступу кожному клієнтові.

Провайдер почав приймати заявки на підключення до нової мережі. Компанія радить майбутнім клієнтам подавати заявки заздалегідь через очікуване зростання попиту на гігабітні тарифи.

Happy.net.ua пропонує для фізичних осіб тарифний план «Smart-10G» зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Місячна плата становить 4000 гривень. Підключення коштує від 4999 гривень залежно від можливості прокласти оптичне волокно до приміщення клієнта.

Happy.net.ua є одним із провідних інтернет-провайдерів Хмельницького та Хмельницької області. Компанія спеціалізується на наданні широкосмугового інтернету та цифрового телебачення в регіоні.

Нагадаємо, що протягом останнього часу кілька українських інтернет-провайдерів оголосили про запуск XGS-PON мереж.