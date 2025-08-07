Технологічний гігант Apple подав позов до суду проти невеликої мережі кінотеатрів Apple Cinemas, звинувативши її в неправомірному використанні торгівельної марки й введенні споживачів в оману. Позов подано до федерального суду штату Массачусетс у серпні 2025 року, повідомляє Reuters.

Apple стверджує, що використання назви Apple Cinemas створює в споживачів хибне враження про зв’язок кінотеатральної мережі з корпорацією. Компанію особливо непокоїть нещодавнє відкриття кінотеатру в Сан-Франциско. Заклад розташований менш ніж за годину їзди від штаб-квартири Apple у Купертіно.

«Споживачі не повинні ходити до кінотеатру Apple Cinemas, думаючи, що він пов’язаний зі знаменитим брендом Apple, з усією його репутацією і капіталом, коли Apple Cinemas не має жодного відношення до Apple», — заявляють представники компанії.

Мережа Apple Cinemas почала працювати у 2013 році. Спочатку вона зосереджувалася на північно-східних штатах США. Проте нещодавно компанія розширила географію присутності, що посилило занепокоєння Apple щодо можливої плутанини серед споживачів.

Судовий процес почався не відразу. Apple неодноразово намагалася вирішити конфлікт у досудовому порядку. У жовтні 2024 року Патентне відомство США відхилило заявки Apple Cinemas на реєстрацію торгівельних марок «Apple Cinemas» і «ACX — Apple Cinematic Experience». Відомство визнало їх такими, що можуть викликати плутанину з торгівельними марками Apple.

У грудні 2024 року Apple надіслала офіційний лист-вимогу припинити порушення. Між сторонами відбулося кілька раундів переговорів у письмовій та телефонній формі. Проте компанія Sand Media Corp Inc., що стоїть за Apple Cinemas, проігнорувала ці сигнали й продовжила експансію.

Apple навела в позові конкретні приклади плутанини споживачів. Компанія додала до матеріалів справи коментарі із соціальних мереж та новинних платформ. Користувачі відкрито висловлюють переконання, що Apple Cinemas пов’язана з Apple Inc. Компанія також зазначає, що через відкриття нових кінотеатрів медіа доводилося окремо пояснювати відсутність будь-якого зв’язку між мережею та корпорацією Apple.

Технологічну компанію також турбують плани агресивного розширення кінотеатральної мережі. Apple Cinemas планує відкрити до 100 нових закладів протягом наступних 10 років по всій країні. Частина з них може розташуватися поблизу ключових локацій Apple. У позові також стверджується, що Apple Cinemas використовує подібну назву для укладення вигідних орендних угод, позиціонуючи свої заклади як альтернативу магазинам Apple Store у торгівельних центрах.

Представники Apple Cinemas пояснюють вибір назви планами відкриття першого кінотеатру в Apple Valley Mall у Род-Айленді. Проте цей об’єкт так і не реалізували.

Apple вимагає від суду заборонити використання спірної назви й компенсувати завдані збитки. Точну суму відшкодування компанія поки не уточнила. Представники Apple Cinemas наразі не коментували ситуацію.