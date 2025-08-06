Турецька Turkcell остаточно залишила український ринок

Турецький телекомунікаційний гігант Turkcell остаточно завершив продаж всіх своїх активів в Україні. Покупцем став концерн DVL Telecom, який викупив 100% акцій компаній lifecell, «Глобал Білгі» та «Укртауер». Про це повідомляється на Платформі публічного розкриття інформації KAP.

Угода оцінюється в 538,7 мільйона доларів США. Передача включає не тільки акції компаній, а й усі їхні права та боргові зобов’язання. DVL Telecom входить до складу групи NJJ Holding.

- Реклама -

Офіційне повідомлення Turkcell підтверджує, що 9 вересня 2024 року відбулася передача всіх дочірніх структур турецького оператора в Україні. Це означає повне припинення діяльності компанії на українському ринку після дев’яти років присутності.

Turkcell розпочала роботу в Україні у 2015 році з придбанням мобільного оператора lifecell (тоді ще life:)). Намір про вихід з українського ринку компанія оголосила наприкінці 2023 року. Це рішення стало частиною глобальної корекції бізнес-стратегії в умовах економічної нестабільності у регіоні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

lifecell займає третю позицію серед операторів мобільного зв’язку в Україні після «Київстар» та Vodafone. Оператор об’єднається з компанією «Датагруп-Воля», яка спеціалізується на послугах фіксованого зв’язку та платного телебачення.

Консорціум інвесторів очолив французький мільярдер Ксав’є Нієль. В угоді також брала участь інвестиційна компанія Horizon Capital. Раніше київський суд зняв арешт з акцій lifecell, які належали російському бізнесмену Михайлу Фрідману через структуру LetterOne. Фрідман, який перебуває під санкціями, володів приблизно 20% акцій оператора.

Об’єднана телекомунікаційна платформа охопить мобільним зв’язком близько 10 мільйонів українців. Фіксована мережа нової компанії обслуговуватиме понад 4 мільйони локацій по всій території України.