Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця міста Зборів, який перепрошивав та продавав пристрої для незаконного перегляду телеканалів. Його діяльність завдала медіагрупам збитків на майже 900 тисяч гривень. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Тернопільської обласної прокуратури Лесю Гурецьку.

Чоловік використовував свої технічні знання для модифікації пристроїв. Він встановлював на них програмне забезпечення, яке відкривало доступ до телевізійних каналів («1+1», «2+2», «ICTV», «СТБ», «М1», «М2», «УНІАН», «ТЕТ» та інші). Зборівчанин несанкціоновано поширював і збував інформацію, не маючи дозволу від правовласників контенту.

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Обвинувачений порушив низку законів України. Серед них — закони «Про телебачення і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні права», «Про телекомунікації», «Про інформацію» й «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Він не уклав договорів із компаніями ТОВ «ВІЖН МЕДІА» та ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ». Саме ці медіагрупи володіють правами на трансляцію відповідних телеканалів.

Чоловік продавав кожен модифікований пристрій за дві тисячі гривень. Такі дії завдали правовласникам майнової шкоди на суму 859 300 гривень. Прокуратура кваліфікує його дії як порушення суміжних прав обох медіагруп.

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Досудове розслідування у справі проводили слідчі поліції. Наразі матеріали передано до суду для розгляду.