Amazon планує з’явитися на міжнародному ринку супутникового інтернету із проєктом Kuiper в середині 2026 року. Компанія підписала угоду про співпрацю з австралійською NBN Co, щоб забезпечити широкосмуговий доступ у віддалених районах континенту. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Угода з Австралією буде першим кроком Amazon в розгортанні супутникової мережі поза межами США. NBN Co надасть близько 300 тисячам користувачів доступ до супутникового інтернету Project Kuiper. Послуга орієнтуватиметься на сільські й віддалені райони, де традиційні мережі мають обмежене покриття.

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«Ми розробили Project Kuiper як найсучаснішу супутникову систему з коли-небудь створених», — зазначив Раджив Бадьял, віцепрезидент із технологій Amazon Kuiper. Компанія планує поєднати технологічні інновації з досвідом Amazon в галузі обслуговування клієнтів.

Проєкт Kuiper має на меті створити супутникове угруповання з понад 3200 апаратів на низькій земній орбіті. Сьогодні Amazon вже вивела на орбіту 78 супутників і планує здійснити понад 80 додаткових запусків, щоб завершити повне розгортання мережі. Після завершення система забезпечить глобальне покриття.

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Amazon оголосила про Project Kuiper шість років тому як про альтернативу чинним супутниковим системам. Компанія позиціює свій проєкт як прямого конкурента Starlink від SpaceX. Проте за обсягами розгортання Amazon поки значно відстає від Starlink, який має понад 8000 активних супутників на орбіті.

Система Starlink вже активно працює в багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. Українські військові та цивільні користувачі активно використовують супутниковий інтернет від Ілона Маска, щоб забезпечити зв’язок в умовах воєнного стану.

Австралійський ринок буде майданчиком для випробувань Amazon в галузі міжнародного розширення супутникових послуг. Успіх проєкту в Австралії визначатиме подальшу стратегію компанії щодо виходу на інші міжнародні ринки.