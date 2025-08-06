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Starlink розробляє тариф для спільного використання одного терміналу кількома клієнтами

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink
X/@Starlink

Компанія Starlink розробляє тарифний план Community. Він дозволить групі користувачів використовувати один супутниковий термінал разом. При цьому кожен клієнт матиме окреме тарифування. Як повідомляє PCMag, інформація про нову послугу з’явилася на офіційній сторінці служби підтримки сервісу.

Новий тариф Starlink Community передбачає щомісячну плату 60 доларів. Це на 20 доларів менше порівняно зі стандартним індивідуальним планом Residential Lite, який коштує 80 доларів на місяць. Якщо порівнювати з базовим тарифом Residential, можна заощадити майже вдвічі.

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На вебсайті Starlink уже створено спеціальний розділ Community. Однак судячи з зовнішнього вигляду, поки складно визначити його повну функціональність. Компанія ще не оголосила перелік регіонів, де буде доступне спільне використання терміналів. Найімовірніше новий сервіс запрацює за межами США та Канади, де Starlink уже має стабільну клієнтську базу.

Технічна реалізація спільного підключення має особливості. Група клієнтів підключатиметься до одного терміналу Starlink за допомогою власних маршрутизаторів Wi-Fi. Керуванням спільним доступом займатиметься спеціально призначений локальний адміністратор.

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Ще в травні поточного року Ілон Маск розіслав партнерам повідомлення про можливість організації спільного доступу. Тоді керівник компанії лише натякав на розробку відповідного рішення для клієнтів.

Нова схема також дозволить створювати публічні точки доступу Wi-Fi на короткий період. Детальні обмеження для цього режиму роботи компанія поки не оприлюднила. Додаткові технічні характеристики та умови надання послуг будуть уточнені пізніше.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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