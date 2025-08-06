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Президент підписав закон, що прискорює будівництво мереж мобільного зв’язку в Україні

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Базова станція мобільного оператора
Фото: morfous/Getty Images.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4321-IX (законопроєкт №9549), який спрощує використання земельних ресурсів в умовах воєнного стану. Цей нормативний акт дає змогу використовувати землі для розміщування об’єктів оборонно-промислового комплексу, цифрової й транспортної інфраструктури, а також визначає порядок компенсації власникам. Закон створює правову основу для забезпечення 98% громадян якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Нове законодавство розв’язує гострі проблеми з нестабільним або відсутнім мобільним покриттям. Найбільше ці питання дошкуляють на автошляхах і у віддалених населених пунктах. Люди не можуть зателефонувати до екстрених служб чи зв’язатися з рідними.

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Закон запроваджує три головні можливості для телекомунікаційних операторів:

  • Скорочення термінів відведення земель державної й комунальної власності з шести до трьох місяців
  • Розміщування базових станцій на приватних землях через земельний сервітут без зміни цільового призначення ділянки (раніше цей механізм застосовували лише для прокладання підземних ліній зв’язку)
  • Встановлення мобільних базових станцій для швидкого відновлення зв’язку на звільнених територіях

Ці зміни принесуть кілька важливих результатів. Мешканці сільських районів швидше отримають доступ до мобільного інтернету й державних електронних сервісів. Покриття 4G розшириться вздовж автошляхів, що підвищить безпеку подорожей і стимулюватиме туристичну галузь. Процес відновлення телекомунікаційної інфраструктури на деокупованих територіях прискориться завдяки спрощеному доступу до земельних ресурсів.

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Щоб запобігти зловживанням, закон дозволяє використовувати спрощені процедури лише операторам з офіційного реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг. Цей реєстр формує й контролює НКЕК — регулятор у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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