Президент Володимир Зеленський підписав закон №4321-IX (законопроєкт №9549), який спрощує використання земельних ресурсів в умовах воєнного стану. Цей нормативний акт дає змогу використовувати землі для розміщування об’єктів оборонно-промислового комплексу, цифрової й транспортної інфраструктури, а також визначає порядок компенсації власникам. Закон створює правову основу для забезпечення 98% громадян якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Нове законодавство розв’язує гострі проблеми з нестабільним або відсутнім мобільним покриттям. Найбільше ці питання дошкуляють на автошляхах і у віддалених населених пунктах. Люди не можуть зателефонувати до екстрених служб чи зв’язатися з рідними.

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Закон запроваджує три головні можливості для телекомунікаційних операторів:

Скорочення термінів відведення земель державної й комунальної власності з шести до трьох місяців

Розміщування базових станцій на приватних землях через земельний сервітут без зміни цільового призначення ділянки (раніше цей механізм застосовували лише для прокладання підземних ліній зв’язку)

Встановлення мобільних базових станцій для швидкого відновлення зв’язку на звільнених територіях

Ці зміни принесуть кілька важливих результатів. Мешканці сільських районів швидше отримають доступ до мобільного інтернету й державних електронних сервісів. Покриття 4G розшириться вздовж автошляхів, що підвищить безпеку подорожей і стимулюватиме туристичну галузь. Процес відновлення телекомунікаційної інфраструктури на деокупованих територіях прискориться завдяки спрощеному доступу до земельних ресурсів.

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Щоб запобігти зловживанням, закон дозволяє використовувати спрощені процедури лише операторам з офіційного реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг. Цей реєстр формує й контролює НКЕК — регулятор у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку.