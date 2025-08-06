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Онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS продала понад 100 тисяч книг та планує запуск доставлянь до США

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MEGOGO BOOKS планує доставку у США

Онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS працює над створенням мобільного застосунку та планує запуск доставлянь до США. Компанія також досягла значних результатів за пів року роботи, продавши понад 100 тисяч книг та вийшовши на 15 європейських ринків. Про це в інтерв’ю AIN розповіла CCO MEGOGO BOOKS Катерина Котвіцька.

Сервіс демонструє стрімке зростання з моменту відкриття у грудні 2024 року. Команда проєкту збільшилася до 30 працівників та переїхала в окремий офіс, відокремившись від материнської компанії MEGOGO. Асортимент книгарні розширився з початкових 10 тисяч найменувань до 17 тисяч книг від понад 200 видавництв, що становить кількість усіх активних видавництв на ринку.

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Платформа охопила 1,8 мільйона унікальних користувачів та 3 тисячі населених пунктів. Компанія налагодила логістичні процеси завдяки партнерству з «Новою поштою», що забезпечує швидке відправлення книг зі складу.

«У нас зараз є наш основний склад. Нашим партнером в цьому є “Нова пошта”. Це нам забезпечує скорочення дистанції між користувачем і книжкою», — пояснила принципи роботи сервісу Котвіцька.

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Розробка мобільного застосунку стала одним з пріоритетних напрямів компанії. За словами CCO, команда вже розпочала роботу над додатком. «Ми вже почали це робити та хочемо задовольнити потребу в книжковому контенті у будь-якому форматі», — зазначила Котвіцька.

Щодо виходу на американський ринок, MEGOGO BOOKS розглядає цю можливість після завершення європейського етапу експансії. «Ми про це говоримо з “Новою поштою”. Як тільки ми відпрацюємо перший етап — європейські країни, знімемо перші результати, то будемо рухатися далі», — додала Котвіцька. Вона зазначила, що митні правила США є привабливими для книжкової індустрії. Компанія сподівається на попит не лише від приватних покупців, а й від численних невеликих книгарень у Штатах.

Водночас MEGOGO BOOKS не планує створювати власне видавництво чи відкривати фізичні магазини. Наразі всі доходи від продажів реінвестуються в рекламу, розвиток команди та нові продукти. CCO компанії зазначила, що не впевнена, чи вдасться сервісу окупитися за два роки.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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