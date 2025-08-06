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«Київстар» вимкне 3G у Чернігові та деяких районах Кіровоградщини й Сумщини

НовиниТелеком
Закат 3G

Мобільний оператор «Київстар» розпочинає новий етап модернізації мережі з 7 жовтня 2025 року. Компанія перерозподілить частоти діапазону 2100 МГц для розширення покриття технології 4G замість застарілого 3G у низці населених пунктів України. Про це компанія повідомляє на власному сайті.

Технічні зміни стосуватимуться мешканців Чернігова та окремих районів Кіровоградської й Сумської областей. Модернізація становить частину загальної стратегії підготовки інфраструктури до майбутнього запуску мережі 5G.

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Оператор планує припинити роботу 3G-технології у таких населених пунктах: місті Чернігові, містах Олександрія й Світловодськ на Кіровоградщині разом з Олександрійським та Новоукраїнським районами, а також у містах Конотоп і Шостка Сумської області.

Перехід на сучасну технологію забезпечить абонентам вищу швидкість передачі даних і кращу якість мобільного інтернету. Відмова від застарілих стандартів зв’язку відповідає світовим тенденціям розвитку телекомунікаційної галузі.

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Користувачі, що досі послуговуються 3G-зв’язком, можуть увімкнути 4G-технологію на своїх пристроях. Компанія надає інструкції для налаштування відповідних параметрів мережі.

Абоненти зі старими SIM-картами зможуть безплатно замінити їх на сучасні USIM-карти в офіційних магазинах оператора. Номер телефону залишиться незмінним після заміни картки.

«Київстар» радить користувачам перевірити налаштування автоматичного вибору мережі на своїх смартфонах. Правильне налаштування режиму 2G/3G/4G або 5G забезпечить стабільність телефонних дзвінків під час переходу на нову технологію.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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