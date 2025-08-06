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ElevenLabs представила Eleven Music — ШІ-генератор музики без роялті

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Eleven Music AI

Компанія ElevenLabs офіційно запустила сервіс Eleven Music, який використовує технологію штучного інтелекту для створення музичних композицій для комерційного використання. Платформа генерує повноцінні треки з вокалом та інструментальним супроводом на основі текстових запитів користувачів без необхідності сплачувати роялті за комерційне використання. Про це повідомляється на офіційному сайті ElevenLabs.

Система працює на основі введення детальних текстових підказок, таких як «спокійний джаз у стилі 60-х з виразними текстами для спокійного п’ятничного вечора». Процес генерації займає лише кілька хвилин, після чого користувач отримує готову композицію з текстами та вокальними партіями.

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ElevenLabs проводила тестування платформи протягом деякого часу з обмеженою групою з 20 клієнтів. Учасники тестування використовували сервіс для створення музики для кінематографа, телевізійних шоу, відеоігор та мобільних додатків.

Для забезпечення юридичної чистоти згенерованого контенту компанія уклала угоди з агентствами цифрових прав Merlin Network та Kobalt Music Group. Ці організації представляють інтереси незалежних та менших музичних лейблів та надають доступ до легального контенту для навчання ШІ-моделі.

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«Модель створена виключно на основі даних, до яких у нас є законний доступ», — зазначив співзасновник та генеральний директор ElevenLabs Маті Станішевський. Керівник компанії також заявив про плани розширення співпраці шляхом залучення великих музичних лейблів у майбутньому. Наразі тривають перемовини з найбільшими гравцями індустрії — Universal Music Group, Sony Music та Warner Music.

Сервіс пропонує безплатний тарифний план з лімітом в 10 000 кредитів на місяць для некомерційного використання. Комерційна ліцензія та розширені функціональні можливості доступні на платних тарифах, вартість яких починається від 5 доларів на місяць.

Технологія має вбудовані обмеження безпеки — система не генерує композиції з іменами реальних виконавців, цитатами з відомих треків або контентом неприйнятного характеру. Це відрізняє Eleven Music від конкурентів на кшталт Suno та Udio, які стикаються з судовими позовами через ймовірне використання матеріалів, захищених авторським правом.

Запуск Eleven Music демонструє дедалі більший інтерес технологічних компаній до сфери ШІ-генерації творчого контенту та підкреслює важливість дотримання авторських прав у цій галузі.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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