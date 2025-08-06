UARU

UARU

Дмитра Козлова переобрали членом правління Суспільного на новий чотирирічний термін

НовиниПодії
Дмитра Козлова переобрали членом правління Суспільного
Фото: Суспільне Мовлення

6 серпня Наглядова рада Суспільного Мовлення переобрала Дмитра Козлова членом правління строком на чотири роки. Таке рішення ухвалили за поданням голови правління Миколи Чернотицького. Про це повідомляє офіційний сайт Суспільного Мовлення.

Козлов і надалі виконуватиме обов’язки члена правління, відповідального за роботу з персоналом та стратегічне планування. До його ключових завдань входить упровадження HR-стратегії й концепції DEI (Diversity, Equity, and Inclusion).

- Реклама -

Член правління займатиметься зміцненням культури залученості, підтримки й партнерства в колективі медіакомпанії. Він також відповідатиме за навчання та професійний розвиток команди Суспільного.

Козлов упроваджуватиме процесне й проєктне управління для підвищення ефективності роботи мовника. Такий підхід має оптимізувати внутрішні процеси організації.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Дмитро Козлов розпочав роботу в Суспільному Мовленні в липні 2021 року. До цього він здобув значний досвід у сфері розвитку структур та організацій.

У 2019 році фахівець увійшов до комісії з питань вищого корпусу державної служби при Національному агентстві України з питань державної служби. З 2013 року Козлов є виконавчим директором громадської організації «Асоціація професіоналів з управління персоналом HRForum».

Окрім Козлова, до складу правління Суспільного входять п’ять інших осіб. Це голова правління Микола Чернотицький, Родіон Кочубей, Дмитро Хоркін, Марія Фрей та Андрій Таранов.

Відповідно до закону «Про Суспільні медіа України», правління є виконавчим органом Суспільного Мовлення. Воно керує поточною діяльністю медіакомпанії.

Суспільне Мовлення об’єднує телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт і національну мережу місцевих каналів. До структури також належать радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура та Радіоточка.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS продала понад 100 тисяч книг та планує запуск доставлянь до США

MEGOGO BOOKS за пів року продала 100+ тисяч книг та вийшла на 15 ринків Європи. Наступна мета — США та мобільний застосунок для читачів.
Новини

Супутниковий інтернет Amazon Kuiper з’явиться за межами США у 2026 році

Amazon виходить на міжнародний ринок супутникового інтернету з проектом Kuiper. Запуск в Австралії у 2026 році стане першим кроком конкуренції зі Starlink.
Новини

Starlink розробляє тариф для спільного використання одного терміналу кількома клієнтами

Компанія Starlink розробляє тарифний план Community. Він дозволить групі користувачів використовувати один супутниковий термінал разом.
Новини

Майже 900 тисяч гривень збитків: тернополянина судитимуть за порушення прав медіагруп

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця міста Зборів, який перепрошивав та продавав пристрої для незаконного перегляду телеканалів
Новини

Президент підписав закон, що прискорює будівництво мереж мобільного зв’язку в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4321-IX, який створює правову основу для забезпечення 98% громадян якісним мобільним зв'язком до 2030 року.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати