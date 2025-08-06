Дмитра Козлова переобрали членом правління Суспільного на новий чотирирічний термін

6 серпня Наглядова рада Суспільного Мовлення переобрала Дмитра Козлова членом правління строком на чотири роки. Таке рішення ухвалили за поданням голови правління Миколи Чернотицького. Про це повідомляє офіційний сайт Суспільного Мовлення.

Козлов і надалі виконуватиме обов’язки члена правління, відповідального за роботу з персоналом та стратегічне планування. До його ключових завдань входить упровадження HR-стратегії й концепції DEI (Diversity, Equity, and Inclusion).

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Член правління займатиметься зміцненням культури залученості, підтримки й партнерства в колективі медіакомпанії. Він також відповідатиме за навчання та професійний розвиток команди Суспільного.

Козлов упроваджуватиме процесне й проєктне управління для підвищення ефективності роботи мовника. Такий підхід має оптимізувати внутрішні процеси організації.

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Дмитро Козлов розпочав роботу в Суспільному Мовленні в липні 2021 року. До цього він здобув значний досвід у сфері розвитку структур та організацій.

У 2019 році фахівець увійшов до комісії з питань вищого корпусу державної служби при Національному агентстві України з питань державної служби. З 2013 року Козлов є виконавчим директором громадської організації «Асоціація професіоналів з управління персоналом HRForum».

Окрім Козлова, до складу правління Суспільного входять п’ять інших осіб. Це голова правління Микола Чернотицький, Родіон Кочубей, Дмитро Хоркін, Марія Фрей та Андрій Таранов.

Відповідно до закону «Про Суспільні медіа України», правління є виконавчим органом Суспільного Мовлення. Воно керує поточною діяльністю медіакомпанії.

Суспільне Мовлення об’єднує телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт і національну мережу місцевих каналів. До структури також належать радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура та Радіоточка.