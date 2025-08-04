Український режисер відстояв авторські права у справі проти HBO щодо серіалу «Чорнобиль»

Український режисер Андрій Приймаченко уклав угоду з американською медіакомпанією HBO після майже шестирічної судової справи щодо незаконного використання його авторського твору. Про це режисер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Окружний суд Південного округу Нью-Йорка розглядав цю справу. Приймаченко зазначає, що умови укладеної угоди залишаються конфіденційними. Водночас режисер підкреслює важливість створеного прецеденту.

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«Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських і світових медіакомпаній», — зазначив Приймаченко.

«Якою б не була компанія, з якої б вона не була країни — хоч США, хоч Китай — не можна брати чужий твір і удавати, ніби нічого не було», — підкреслив Приймаченко. Режисер зазначив, що не уявляв, наскільки довгим та складним стане цей процес, який додатково ускладнили два роки пандемії та понад три роки повномасштабного вторгнення Росії.

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Судову справу Приймаченко розпочав у 2019 році, коли заявив про несанкційоване використання його відеоматеріалу у серіалі HBO «Чорнобиль». Йдеться про візуалізацію автентичних записів телефонних переговорів між диспетчером центрального пункту пожежного зв’язку та диспетчерами воєнізованої пожежної частини Чорнобильської атомної електростанції від 26 квітня 1986 року.

Приймаченко створив цю візуалізацію та вперше оприлюднив її на YouTube-каналі «Студія Передова» 18 березня 2013 року. Творці серіалу використали цей матеріал у першій серії проєкту, який вийшов у 2019 році, без дозволу автора.

Ця справа показує важливість захисту інтелектуальної власності українських митців на міжнародному рівні та створює прецедент для подібних судових розглядів у майбутньому.