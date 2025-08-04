ICTV2 запускає третій сезон квіз-шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Телеканал ICTV2 покаже новий сезон популярного квіз-шоу «Хто хоче стати мільйонером?» із ведучим Стасом Бокланом. Прем’єра третього сезону відбудеться 1 вересня о 19:00. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі телеканалу.

Новий сезон символічно розпочинається в День знань. Глядачі зможуть не тільки стежити за змаганням учасників за головний приз, а й перевірити власну ерудицію разом з гравцями в студії.

- Реклама -

Програму й надалі вестиме Народний артист України Стас Боклан. Його харизма та професіоналізм створюють особливу атмосферу в студії. Боклан уміє підтримати кожного учасника й додати гумору навіть у найнапруженіші хвилини гри.

Формат шоу зберігає свою головну особливість. У попередніх двох сезонах усі учасники отримали винагороду. Найменший виграш становив 5 тисяч гривень, а дехто з гравців забрав суми з чотирма та п’ятьма нулями.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Унікальність цієї гри в тому, що переможцем може стати будь-хто – людина будь-якого віку, професії, соціального статусу. І те, що всі 10 гравців можуть виграти мільйон, – надихає», – розповідає Тетяна Гребенік, генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV/ICTV2 і Starlight Doc та шоуранерка проєкту «Хто хоче стати мільйонером?».

Автори програми особливо прискіпливо добирають питання про Україну. Запитання стосуються історії, географії, культури, літератури й видатних особистостей нашої країни. Такий підхід робить шоу не тільки розважальним, а й пізнавальним.

Новий сезон має яскраво виражений соціальний характер. Учасники хочуть спрямувати виграші на благодійність. Вони мріють допомогти захисникам України й військовим, підтримати ветеранські рухи, втілити соціальні проєкти для своїх громад, допомогти тваринам, які страждають від війни, та відновити довкілля.

Програма «Хто хоче стати мільйонером?» існує понад тридцять років. Формат залишається незмінним, але й досі цікавить глядачів у всьому світі. Шоу традиційно об’єднує родини біля телевізорів і створює атмосферу спільних переживань.

Головною таємницею третього сезону буде питання про те, чи зможе хтось з учасників справді стати мільйонером. Попередні сезони показали, що всі десять гравців мають однакові шанси на перемогу.