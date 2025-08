Провідний дитячий телеканал України ПЛЮСПЛЮС сьогодні відзначає тринадцяту річницю свого мовлення. За роки роботи канал здобув статус найпопулярнішого дитячого телеканалу в країні та отримав офіційне визнання Міністерства освіти та науки України – проєкти ПЛЮСПЛЮС рекомендовані до використання у навчальній програмі початкової школи. Про це повідомляється у пресрелізі телеканалу.

Протягом періоду повномасштабного вторгнення канал активно розвиває патріотичний контент для дітей. Після 24 лютого 2022 року ПЛЮСПЛЮС створює проєкти, які розповідають дітям про війну та пояснюють складне простими словами. Зокрема створено два сезони мультсеріалу «Україна. Нескорені міста», який розповідає про історію українських міст та їхню стійкість під час війни. Проєкт також адаптовано для дітей з особливими потребами – всі серії перекладено жестовою мовою.

- Реклама -

Контент власного виробництва телеканалу налічує понад 300 серій пізнавальних програм. До них належать «Волохатий блог», «ЕКО ПЛЮСПЛЮС», «Говоримо українською», «Дивомандри» та інші освітні проєкти. Всі ці програми створюються з метою розвитку дитячого потенціалу та розкриття талантів юної аудиторії.

«Нам важливо, щоб діти мали доступ до якісного, актуального й пізнавального контенту», – зазначила генеральна продюсерка телеканалу ПЛЮСПЛЮС Іванна Найда. Вона підкреслила, що команда постійно досліджує нові теми та формати для створення контенту, який допомагає дітям краще розуміти світ.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Телеканал активно підтримує культурні ініціативи для дітей. У 2025 році ПЛЮСПЛЮС став інформаційним партнером конкурсу ударних інструментів Drum Island Fest та дитячого кінофестивалю Чілдрен Кінофест. Ці заходи спрямовані на розвиток творчих здібностей української молоді.

Найближчим часом глядачі зможуть побачити прем’єру нового мультсеріалу власного виробництва телеканалу. Деталі проєкту поки що тримаються в таємниці.

Окрім власних проєктів, ПЛЮСПЛЮС транслює популярні анімаційні продукти від провідних світових студій. У програмній сітці представлені мультфільми Disney, продукція Hasbro та Nickelodeon. Серед найпопулярніших – «Льодовиковий період», «Крижане серце», «Шрек», «Губка Боб квадратні штани», «Леді Баг та Супер Кіт».

За тринадцять років роботи канал отримав численні професійні нагороди. До них належать чотири національні премії «Телетріумф», золото і срібло EFFIE AWARDS UKRAINE, премія імені Лесі Українки від Кабінету Міністрів України, нагорода The Very Best Of. Також телеканал встановив два рекорди Книги рекордів України та здобув п’ять нагород Big Data Awards.