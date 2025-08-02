Відеохостинг YouTube дозволив авторам контенту отримувати повний дохід від реклами у відео, які містять ненормативну лексику в перші сім секунд після початку ролика. Раніше такі матеріали могли претендувати лише на обмежений рекламний дохід. Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву керівника відділу монетизації платформи Конора Кавани.

Нова політика стала значним послабленням попередніх обмежень. У листопаді 2022 року адміністрація YouTube запровадила жорсткіші правила монетизації, які передбачали відключення рекламного доходу для роликів з ненормативною лексикою в перші 8-15 секунд відео.

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Керівник відділу монетизації YouTube пояснив зміни еволюцією очікувань рекламодавців. «Рекламодавці очікували, що у реклами на YouTube буде дистанція між ненормативною лексикою і щойно показаною рекламою», — зазначив Кавана. Проте тепер «очікування змінилися, і у рекламодавців вже є можливість націлювати контент на бажаний рівень ненормативної лексики».

Попередні обмеження викликали протести з боку творців контенту. Зокрема, власник каналу ProZD опублікував відео, в якому почекав 15 секунд, а потім назвав зміни політики «найтупішим лайном з коли-небудь почутих». Згодом YouTube демонетизував і це відео, що продемонструвало суворість тогочасних правил.

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Платформа внесла часткові корективи у свою політику навесні 2023 року, дозволивши претендувати на дохід від реклами відео з ненормативною лексикою в перші 8-15 секунд. Нинішні зміни стали подальшим кроком у лібералізації правил.

YouTube визначає різні рівні ненормативної лексики. Як конкретний приклад грубої нецензурної лексики Кавана назвав слово «fuck», тоді як «asshole» або «bitch» платформа класифікує як помірну ненормативну лексику.

Водночас відеохостинг зберігає певні обмеження. Монетизація залишається недоступною для відео, які містять помірну або грубу нецензурну лексику в заголовках чи мініатюрах. Ролики з частим використанням грубої ненормативної лексики також продовжують вважатися порушенням правил щодо контенту, дружнього до рекламодавців.

«Доведеться з розумом підбирати, куди вставити міцне слівце», — підсумував Конор Кавана, описуючи нові можливості для авторів контенту.

Послаблення обмежень на монетизацію відбувається на тлі позитивної динаміки рекламних доходів YouTube. У другому кварталі 2025 року відеоплатформа показала істотне зростання — $9,8 млрд. Це на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли рекламні надходження становили $8,7 млрд.