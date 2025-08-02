АМКУ розпочав перевірку ДПС у справі щодо скасування єдиного податку для інтернет-провайдерів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав контрольні заходи щодо дотримання антимонопольного законодавства стосовно дій Державної податкової служби України (ДПС) та Міністерства фінансів. Перевірка стосується можливих порушень у сфері економічної конкуренції через скасування спрощеної системи оподаткування для інтернет-провайдерів. Про це повідомляє Асоціація правовласників та постачальників контенту (АППК).
АМКУ офіційно підтвердив, що отримав звернення від АППК. У листі від 28 липня 2025 року Комітет повідомив про початок відповідних контрольних заходів. Підставою стало також аналогічне звернення народного депутата Олександра Федієнка.
Антимонопольний орган зазначив, що інформація зі звернення АППК буде врахована під час дослідження. У разі виявлення порушень Комітет застосує передбачені законом заходи реагування.
Асоціація правовласників та постачальників контенту раніше звернулася до АМКУ з відкритим листом. АППК закликала розслідувати дії податкових органів, які призвели до масового позбавлення інтернет-провайдерів права на спрощене оподаткування.
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Асоціація наголосила на дискримінації малого бізнесу з боку фіскальних органів. АППК також вказала на ігнорування судової практики та роз’яснень профільного регулятора — НКЕК.
Організація продовжує стежити за ходом розслідування. АППК закликає постраждалих від податкового тиску постачальників електронних комунікаційних послуг використовувати механізми антимонопольного контролю для захисту своїх прав.