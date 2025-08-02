АМКУ розпочав перевірку ДПС у справі щодо скасування єдиного податку для інтернет-провайдерів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав контрольні заходи щодо дотримання антимонопольного законодавства стосовно дій Державної податкової служби України (ДПС) та Міністерства фінансів. Перевірка стосується можливих порушень у сфері економічної конкуренції через скасування спрощеної системи оподаткування для інтернет-провайдерів. Про це повідомляє Асоціація правовласників та постачальників контенту (АППК).

АМКУ офіційно підтвердив, що отримав звернення від АППК. У листі від 28 липня 2025 року Комітет повідомив про початок відповідних контрольних заходів. Підставою стало також аналогічне звернення народного депутата Олександра Федієнка.

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Антимонопольний орган зазначив, що інформація зі звернення АППК буде врахована під час дослідження. У разі виявлення порушень Комітет застосує передбачені законом заходи реагування.

Асоціація правовласників та постачальників контенту раніше звернулася до АМКУ з відкритим листом. АППК закликала розслідувати дії податкових органів, які призвели до масового позбавлення інтернет-провайдерів права на спрощене оподаткування.

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Асоціація наголосила на дискримінації малого бізнесу з боку фіскальних органів. АППК також вказала на ігнорування судової практики та роз’яснень профільного регулятора — НКЕК.

Організація продовжує стежити за ходом розслідування. АППК закликає постраждалих від податкового тиску постачальників електронних комунікаційних послуг використовувати механізми антимонопольного контролю для захисту своїх прав.