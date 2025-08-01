Національний оператор зв’язку «Укртелеком» показав стійке зростання основних показників у першому півріччі 2025 року попри складні умови воєнного часу. Компанія збільшила кількість нових підключень до оптичного інтернету в масовому сегменті на 17,6% порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі «Укртелекому».

Протягом звітного періоду оператор проклав понад 2 тисячі кілометрів волоконно-оптичних ліній, замінюючи мідну інфраструктуру й продовжуючи модернізацію телекомунікаційної мережі навіть у прифронтових регіонах. Кількість абонентів бізнес-сегмента також зросла на 10%.

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Компанія досягла високого рівня лояльності клієнтів. Показник NPS (Net Promoter Score) для нових оптичних абонентів склав 67%, що відповідає найкращим європейським стандартам операторів оптичного інтернету. Це засвідчує готовність користувачів рекомендувати FTTH/P-послуги «Укртелекому».

Фінансові результати також показують стабільність компанії. Загальний дохід за перше півріччя 2025 року становив майже 2,47 млрд грн. Доходи від послуг оптичного інтернету зросли на 10,5% порівняно з минулим роком, що підтверджує слушність стратегії розвитку оптичних технологій.

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EBITDA компанії перевищила 540 млн грн при маржі 22,1%. «Укртелеком» своєчасно виконує зобов’язання перед державою – за звітний період компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 785 млн грн податків і зборів.

Оператор активно розширює покриття критично важливих об’єктів інфраструктури. Компанія під’єднала до оптичної мережі понад 60 медичних закладів і майже 100 навчальних установ. Загалом оптична мережа «Укртелекому» охоплює більш як 1 350 медичних та понад 1 830 освітніх установ.

«Наші результати з оптичних підключень чітко показують: українці все частіше обирають швидкісний оптичний інтернет від “Укртелекому”», – зазначив генеральний директор компанії Юрій Курмаз. Він підкреслив, що досвід «Укртелекому» у розбудові оптичної мережі привертає увагу міжнародних партнерів.

Цього року компанія «Укртелеком» стала членом асоціації Connect Europe, яка об’єднує лідерів телекомунікаційної галузі Європи. Це відкриває можливості для обміну досвідом із провідними європейськими операторами.

У межах модернізації «Укртелеком» ефективно використовує вивільнену нерухомість. Доходи від комерційної оренди у першому півріччі перевищили 260 млн грн, що додатково підтримує фінансову стабільність компанії.